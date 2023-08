Jovem é encontrada morta após passar mal e ter bicicleta furtada

Uma mulher não identificada foi encontrada morta depois de passar mal, cair de bicicleta e ser furtada no bairro Piratininga, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (9). Imagens de câmeras de segurança do local mostram que a jovem ficou caída por 30 minutos no meio da rua até uma moradora pedir socorro. As informações são do g1.



A mulher pedalava quando teve um mal súbito, se desequilibrou e caiu. Instantes depois, dois suspeitos aparecem nas imagens se aproximando da jovem a pé pegando os pertences dela e fugindo com a bicicleta.