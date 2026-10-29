Jovem é morta por fazendeiro 38 anos mais velho após tentar terminar relacionamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:25
Uma jovem identificada como Priscila Lacerda Custodio, de 24 anos, foi morta com um tiro na noite de terça-feira (27), em Rifaina, no interior de São Paulo. O crime aconteceu próximo a uma propriedade rural. Priscila foi atingida por um disparo de arma de fogo, e o principal suspeito é João Roberto Bolelli, de 62 anos, fazendeiro com quem ela se relacionava havia cerca de quatro meses.
De acordo com informações do g1 São Paulo, o caso aconteceu quando Priscila, que tentava terminar o namoro com o pecuarista, foi até a propriedade do suspeito para entregar uma caminhonete que estava com ela e pertencia a Bolelli. A jovem foi ao local acompanhada do irmão e de uma amiga, pois estava com medo do fazendeiro.
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento
Isso porque, segundo relatos feitos por ela à amiga e ao irmão, o suspeito a havia ameaçado de morte e agredido quatro dias antes do crime. No local da devolução do veículo, Priscila discutiu com o fazendeiro por causa de um aparelho celular e acabou atingida por um tiro. Bolelli fugiu e segue sendo procurado pela Justiça.
As ameaças e agressões do pecuarista, segundo relato da amiga da vítima, teriam começado após o suspeito passar a acusá-la de manter um relacionamento com outro homem, o que não foi confirmado. Por conta disso, ele também teria colocado pessoas para vigiar a vítima antes de matá-la.