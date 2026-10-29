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Jovem é morta por fazendeiro 38 anos mais velho após tentar terminar relacionamento

Crime aconteceu quando vítima tentou devolver caminhonete ao suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:25

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Priscila Lacerda Custodio, de 24 anos, foi morta com um tiro na noite de terça-feira (27), em Rifaina, no interior de São Paulo. O crime aconteceu próximo a uma propriedade rural. Priscila foi atingida por um disparo de arma de fogo, e o principal suspeito é João Roberto Bolelli, de 62 anos, fazendeiro com quem ela se relacionava havia cerca de quatro meses.

De acordo com informações do g1 São Paulo, o caso aconteceu quando Priscila, que tentava terminar o namoro com o pecuarista, foi até a propriedade do suspeito para entregar uma caminhonete que estava com ela e pertencia a Bolelli. A jovem foi ao local acompanhada do irmão e de uma amiga, pois estava com medo do fazendeiro.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

Isso porque, segundo relatos feitos por ela à amiga e ao irmão, o suspeito a havia ameaçado de morte e agredido quatro dias antes do crime. No local da devolução do veículo, Priscila discutiu com o fazendeiro por causa de um aparelho celular e acabou atingida por um tiro. Bolelli fugiu e segue sendo procurado pela Justiça.

As ameaças e agressões do pecuarista, segundo relato da amiga da vítima, teriam começado após o suspeito passar a acusá-la de manter um relacionamento com outro homem, o que não foi confirmado. Por conta disso, ele também teria colocado pessoas para vigiar a vítima antes de matá-la.

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Tags:

Feminicídio Priscila Lacerda Custodio Morta por Fazendeiro Tentou Terminar Relacionamento

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