FEMINICÍDIO

Jovem é morta por fazendeiro 38 anos mais velho após tentar terminar relacionamento

Crime aconteceu quando vítima tentou devolver caminhonete ao suspeito

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:25

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Priscila Lacerda Custodio, de 24 anos, foi morta com um tiro na noite de terça-feira (27), em Rifaina, no interior de São Paulo. O crime aconteceu próximo a uma propriedade rural. Priscila foi atingida por um disparo de arma de fogo, e o principal suspeito é João Roberto Bolelli, de 62 anos, fazendeiro com quem ela se relacionava havia cerca de quatro meses.

De acordo com informações do g1 São Paulo, o caso aconteceu quando Priscila, que tentava terminar o namoro com o pecuarista, foi até a propriedade do suspeito para entregar uma caminhonete que estava com ela e pertencia a Bolelli. A jovem foi ao local acompanhada do irmão e de uma amiga, pois estava com medo do fazendeiro.

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Isso porque, segundo relatos feitos por ela à amiga e ao irmão, o suspeito a havia ameaçado de morte e agredido quatro dias antes do crime. No local da devolução do veículo, Priscila discutiu com o fazendeiro por causa de um aparelho celular e acabou atingida por um tiro. Bolelli fugiu e segue sendo procurado pela Justiça.