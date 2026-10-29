CRIME

Jovem foi morta por fazendeiro que não aceitava fim de relacionamento ao ir devolver caminhonete do suspeito

Priscila Lacerda Custódio foi acompanhada pelo irmão e por uma amiga, que presenciaram a discussão e o disparo.

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:29

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, percorreu cerca de 100 quilômetros entre Minas Gerais e São Paulo para devolver uma caminhonete ao namorado, o pecuarista João Roberto Bolelli, com quem pretendia terminar o relacionamento. Durante o encontro, em Rifaina, no interior de São Paulo, a jovem foi baleada e morta. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Segundo o g1 São Paulo, com medo do encontro, Priscila viajou acompanhada do irmão e de uma amiga, que estava em outro veículo. Os dois presenciaram a discussão entre a jovem e o suspeito, além do disparo que provocou a morte dela. Segundo a polícia, a vítima havia relatado agressões e ameaças dias antes do crime.

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Na sexta-feira (23), quatro dias antes de ser morta, Priscila contou ter sido agredida por Bolelli. Ela também relatou ameaças de morte e afirmou que o pecuarista teria contratado pessoas para monitorá-la em Minas Gerais.

O encontro ocorreu na entrada de uma fazenda, na altura do quilômetro 463 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Rifaina. Conforme as informações reunidas pela investigação, a discussão envolveu aparelhos celulares e acusações de ciúmes. O irmão da vítima relatou à polícia ter ouvido Priscila dizer que queria ir embora e não desejava continuar o relacionamento.

O delegado Fábio Branquinho afirmou que o casal enfrentava divergências relacionadas ao fim do namoro. “Eles já tinham um relacionamento amoroso. Parece que já estavam entrando em desacordo com relação ao desfecho desse namoro e por conta disso teria ocorrido o fato em si”, declarou.