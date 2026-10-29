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Jovem foi morta por fazendeiro que não aceitava fim de relacionamento ao ir devolver caminhonete do suspeito

Priscila Lacerda Custódio foi acompanhada pelo irmão e por uma amiga, que presenciaram a discussão e o disparo.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:29

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, percorreu cerca de 100 quilômetros entre Minas Gerais e São Paulo para devolver uma caminhonete ao namorado, o pecuarista João Roberto Bolelli, com quem pretendia terminar o relacionamento. Durante o encontro, em Rifaina, no interior de São Paulo, a jovem foi baleada e morta. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Segundo o g1 São Paulo, com medo do encontro, Priscila viajou acompanhada do irmão e de uma amiga, que estava em outro veículo. Os dois presenciaram a discussão entre a jovem e o suspeito, além do disparo que provocou a morte dela. Segundo a polícia, a vítima havia relatado agressões e ameaças dias antes do crime.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

Na sexta-feira (23), quatro dias antes de ser morta, Priscila contou ter sido agredida por Bolelli. Ela também relatou ameaças de morte e afirmou que o pecuarista teria contratado pessoas para monitorá-la em Minas Gerais.

O encontro ocorreu na entrada de uma fazenda, na altura do quilômetro 463 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Rifaina. Conforme as informações reunidas pela investigação, a discussão envolveu aparelhos celulares e acusações de ciúmes. O irmão da vítima relatou à polícia ter ouvido Priscila dizer que queria ir embora e não desejava continuar o relacionamento.

O delegado Fábio Branquinho afirmou que o casal enfrentava divergências relacionadas ao fim do namoro. “Eles já tinham um relacionamento amoroso. Parece que já estavam entrando em desacordo com relação ao desfecho desse namoro e por conta disso teria ocorrido o fato em si”, declarou.

A Justiça de Pedregulho decretou a prisão preventiva de Bolelli na quarta-feira (28). Até a última atualização das informações, o pecuarista não havia sido localizado e era considerado foragido. Segundo o boletim de ocorrência, ele fugiu após o crime na caminhonete que Priscila havia levado para devolver.

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Priscila Lacerda Custodio Morta por Fazendeiro Tentou Terminar Relacionamento

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