CRIME

Jovem grávida de 18 anos é atropelada durante fuga de suspeitos e morre em hospital após cirurgias

Isabella Ketheleen Rodrigues Vieira estava de bicicleta quando foi atingida por veículo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 20:12

Isabella Ketheleen Rodrigues Crédito: Reprodução

Uma jovem de 18 anos, grávida de nove meses, morreu após ser atropelada durante uma perseguição policial em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na quinta-feira (26), quando Isabella Ketheleen Rodrigues Vieira andava de bicicleta. Ela morreu na tarde de sexta-feira (27), após ser internada em estado grave, e o bebê também não resistiu. As informações são do UOL.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um carro com três homens fugia da polícia em alta velocidade e trafegava na contramão quando atingiu a jovem. Isabella foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-Socorro Municipal. Posteriormente, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu internada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a jovem passou por procedimentos cirúrgicos e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. A morte foi confirmada na tarde de sexta-feira. O bebê também morreu no mesmo dia. Os três ocupantes do veículo foram detidos. A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens, de 18 e 23 anos, e apreendeu um adolescente. Eles eram perseguidos sob suspeita de terem furtado o carro utilizado durante a fuga.