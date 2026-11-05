TRAGÉDIA

Jovem morre ao cair do sétimo andar de hotel após janela de corredor ceder

Imagens mostram a jovem apoiada em uma estrutura de alumínio que cedeu

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:43

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, 26 anos, morreu após cair do sétimo andar de um hotel em São Luís. O caso ocorreu na segunda-feira (2) e imagens do circuito de segurança do estabelecimento registraram os momentos anteriores à queda. As informações são do g1 Maranhão.

Nas gravações, Renata aparece acompanhada do namorado em um corredor do hotel. Em determinado momento, os dois param diante de uma janela. A jovem se senta no parapeito e se apoia na estrutura de alumínio, que cede. Com a queda, ela atingiu a cobertura da entrada do estabelecimento.

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís 1 de 5

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado George Marques, a análise das imagens não apontou indícios de agressão ou de que ela tenha sido empurrada. “A gente vê claramente que não houve qualquer tipo de agressão, não houve empurrão, ele não estava nem próximo dela”, afirmou.