CRIME

Jovem morta após reagir a tentativa de estupro enquanto trabalhava entregando panfletos foi atingida por 44 facadas

Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, foi morta enquanto trabalhava

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:42

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A morte de Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, foi causada por múltiplos ferimentos de faca e uma lesão cervical. O laudo da Polícia Científica apontou 44 golpes, informação confirmada pelos investigadores nesta terça-feira (15). Segundo a polícia, a lesão no pescoço também contribuiu para a morte e pode ter sido provocada pelas mãos do autor. As informações são do g1 Paraná.

Thaissa trabalhava na distribuição de panfletos no estacionamento de uma academia que se preparava para inaugurar em Londrina, no Norte do Paraná. Ela foi morta na sexta-feira (11), após, segundo a investigação, reagir a uma tentativa de estupro. Amostras foram coletadas durante os exames periciais, mas os resultados de outras análises ainda não foram divulgados.

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O suspeito, Gabriel de Andrade, também tem 21 anos. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), ele foi preso em flagrante e confessou o crime a policiais militares. A investigação começou a avançar depois que Gabriel deixou o local e foi encontrado ferido em uma rua próxima. Pessoas que estavam na região o socorreram, e ele alegou ter sido assaltado. O Samu e a Polícia Militar foram chamados para atender à ocorrência.

Enquanto as equipes prestavam atendimento, trabalhadores que chegaram à academia para realizar serviços encontraram manchas de sangue e acionaram a polícia. Ao verificarem o estabelecimento, os agentes localizaram o corpo de Thaissa. Conforme nota da corporação, o suspeito teria dito que pretendia estuprar a jovem e que, após não conseguir consumar o ato, a matou.