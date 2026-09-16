Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem morta após reagir a tentativa de estupro enquanto trabalhava entregando panfletos foi atingida por 44 facadas

Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, foi morta enquanto trabalhava

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:42

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A morte de Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, foi causada por múltiplos ferimentos de faca e uma lesão cervical. O laudo da Polícia Científica apontou 44 golpes, informação confirmada pelos investigadores nesta terça-feira (15). Segundo a polícia, a lesão no pescoço também contribuiu para a morte e pode ter sido provocada pelas mãos do autor. As informações são do g1 Paraná. 

Thaissa trabalhava na distribuição de panfletos no estacionamento de uma academia que se preparava para inaugurar em Londrina, no Norte do Paraná. Ela foi morta na sexta-feira (11), após, segundo a investigação, reagir a uma tentativa de estupro. Amostras foram coletadas durante os exames periciais, mas os resultados de outras análises ainda não foram divulgados.

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
1 de 7
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais

O suspeito, Gabriel de Andrade, também tem 21 anos. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), ele foi preso em flagrante e confessou o crime a policiais militares. A investigação começou a avançar depois que Gabriel deixou o local e foi encontrado ferido em uma rua próxima. Pessoas que estavam na região o socorreram, e ele alegou ter sido assaltado. O Samu e a Polícia Militar foram chamados para atender à ocorrência.

Enquanto as equipes prestavam atendimento, trabalhadores que chegaram à academia para realizar serviços encontraram manchas de sangue e acionaram a polícia. Ao verificarem o estabelecimento, os agentes localizaram o corpo de Thaissa. Conforme nota da corporação, o suspeito teria dito que pretendia estuprar a jovem e que, após não conseguir consumar o ato, a matou.

Gabriel foi autuado por homicídio qualificado consumado e tentativa de estupro. Em depoimento à Polícia Civil, apresentou versões contraditórias e afirmou não se lembrar de detalhes, dizendo recordar apenas que esteve na academia. Ele permanecia preso nesta terça-feira (15). O velório e o sepultamento de Thaissa ocorreram no sábado (12).

Leia mais

Imagem - Caso Thawanna: corregedoria da PM aponta que soldado teve intenção de matar

Caso Thawanna: corregedoria da PM aponta que soldado teve intenção de matar

Imagem - STF encerra sessão sem definir casos sobre Moraes e Mendonça

STF encerra sessão sem definir casos sobre Moraes e Mendonça

Imagem - Pastor e ex-candidato a prefeito é preso por suspeita de crimes sexuais

Pastor e ex-candidato a prefeito é preso por suspeita de crimes sexuais

Tags:

Facadas Jovem Morta Tentativa de Estupro

Mais recentes

Imagem - Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria

Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria
Imagem - Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde

Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde
Imagem - Cinemark, UCI e Cinépolis encerram hoje (16) promoção com ingressos a partir de R$ 10

Cinemark, UCI e Cinépolis encerram hoje (16) promoção com ingressos a partir de R$ 10