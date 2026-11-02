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Jovem morta por fazendeiro 38 anos mais velho que não aceitava término tinha namorado e queria se mudar

Priscila Lacerda Custodio morava com outro jovem e planejava se mudar para Uberlândia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10:50

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

A empresária Priscila Lacerda Custodio, 24 anos, assassinada a tiros em Rifaina, no interior de São Paulo, mantinha um relacionamento com outro homem desde junho. A jovem, que morava em Perdizes, em Minas Gerais, vivia com o estudante Samuel Ramos, de 26 anos, havia cerca de um mês. Os dois planejavam se mudar para Uberlândia, no mesmo estado. As informações são do g1.

Priscila foi morta na última terça-feira (27), quando viajou aproximadamente 100 quilômetros acompanhada do irmão e de uma amiga para devolver uma caminhonete pertencente ao pecuarista João Roberto Bolelli, 62. Os dois mantinham um relacionamento casual desde julho, mas a empresária desejava encerrar o envolvimento. Segundo relatos, o suspeito não aceitava o término.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

O crime aconteceu na entrada de uma propriedade rural, no quilômetro 463 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334). Durante um desentendimento, Bolelli teria sacado uma arma e atirado contra Priscila, segundo testemunhas. A jovem foi atingida no abdômen, socorrida e levada a uma unidade de saúde de Rifaina, mas não resistiu. "Foi muito rápido, em uma fração de segundos", relatou o irmão da vítima, Geovane Santana, que presenciou o assassinato.

De acordo com o depoimento de Samuel à polícia, o pecuarista fazia ameaças constantes à empresária e dizia que, "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém". O investigado também teria contratado um detetive particular para monitorá-la. Uma amiga de Priscila afirmou à Polícia Civil que a jovem havia sido agredida fisicamente por Bolelli quatro dias antes do crime e apresentava marcas pelo corpo. A testemunha relatou ainda ameaças de morte e a contratação de pessoas para vigiar a empresária em Minas Gerais.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. Após o disparo, Bolelli fugiu na caminhonete que seria devolvida e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pedregulho (SP), na quarta-feira (28). Ele é considerado foragido. A defesa informou que analisava o caso e ainda não havia conseguido contato com o investigado.

Natural de Rifaina, o pecuarista também possui antecedentes judiciais relacionados à violência contra mulheres. Em 2018, foi preso preventivamente por descumprir uma medida protetiva concedida a uma ex-companheira. Em 2021, foi condenado a três meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pelo mesmo crime. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2022. Ele também tem uma condenação por contravenção penal de vias de fato, relacionada a agressões cometidas em 2017.

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Tags:

Crime Namorado Priscila Lacerda Custodio Morta por Fazendeiro

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