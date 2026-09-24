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Jovem pede viagem por app, desaparece e família descobre que ela morreu em acidente

Amanda Marcondes pegou um BlaBlaCar com mais duas pessoas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:16

Jovem pede viagem por app, desaparece e família descobre que ela morreu em acidente
Jovem pede viagem por app, desaparece e família descobre que ela morreu em acidente Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou três pessoas mortas na madrugada da última terça-feira (22), na BR-277, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 1h25, durante chuvas intensas.

Todas as vítimas que morreram estavam no veículo menor. O automóvel fazia o serviço pelo BlaBlaCar, plataforma online que conecta motoristas que têm assentos livres a passageiros que fazem o mesmo trajeto entre cidades.

Entre os passageiros estava a social media Amanda Marcondes. Ela saiu de casa, em Cascavel, em direção a Curitiba. O último contato com a família foi três horas antes do acidente. Os parentes não sabiam que ela estava envolvida na colisão e a deram inicialmente como desaparecida.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Os familiares chegaram a pedir ajuda nas redes sociais para localizá-la. As outras duas vítimas foram identificadas como a professora Daniele Borges, que dirigia o veículo, e o pedreiro Demetrio Moreno.

Em nota, o BlaBlaCar lamentou o ocorrido. “Neste momento de dor, nossos sentimentos estão com as vítimas e seus familiares. Desde que tomamos conhecimento do caso, estamos colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações e em contato com os familiares para oferecer nosso apoio e assistência”, disse a empresa.

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