DURANTE CORRIDA

Jovem pede viagem por app, desaparece e família descobre que ela morreu em acidente

Amanda Marcondes pegou um BlaBlaCar com mais duas pessoas

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:16

Jovem pede viagem por app, desaparece e família descobre que ela morreu em acidente Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou três pessoas mortas na madrugada da última terça-feira (22), na BR-277, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 1h25, durante chuvas intensas.

Todas as vítimas que morreram estavam no veículo menor. O automóvel fazia o serviço pelo BlaBlaCar, plataforma online que conecta motoristas que têm assentos livres a passageiros que fazem o mesmo trajeto entre cidades.

Entre os passageiros estava a social media Amanda Marcondes. Ela saiu de casa, em Cascavel, em direção a Curitiba. O último contato com a família foi três horas antes do acidente. Os parentes não sabiam que ela estava envolvida na colisão e a deram inicialmente como desaparecida.

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Os familiares chegaram a pedir ajuda nas redes sociais para localizá-la. As outras duas vítimas foram identificadas como a professora Daniele Borges, que dirigia o veículo, e o pedreiro Demetrio Moreno.