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Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente

Colisão entre veículos ocorreu na madrugada de terça-feira (22), mas a família só soube da morte de Amanda Marcondes na noite do mesmo dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:16

Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente Crédito: Acervo pessoal 

A jovem Amanda Marcondes, de 26 anos, conversou pela última vez com a família na noite de segunda-feira (21), cerca de três horas antes de morrer em um acidente na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná. Como os familiares não sabiam que ela estava no veículo envolvido na colisão, Amanda foi dada inicialmente como desaparecida, e parentes chegaram a pedir ajuda nas redes sociais para localizá-la.

O acidente aconteceu por volta de 1h25 da madrugada de terça-feira (22), durante chuvas intensas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um carro e um caminhão colidiram, e as três pessoas que estavam no veículo menor morreram.

Amanda Marcondes, de 26 anos

Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente por Reprodução / Redes sociais
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Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente por Reprodução / Redes sociais

Amanda havia saído de casa, em Cascavel, com destino a Curitiba. Ela estava em um carro que realizava uma viagem pelo BlaBlaCar, plataforma que conecta motoristas com passageiros que fazem o mesmo trajeto entre cidades.

A família só descobriu que Amanda estava entre as vítimas na noite de terça-feira, horas depois da colisão.

As outras duas vítimas foram identificadas como Daniele Borges, professora que dirigia o veículo, e Demetrio Moreno, pedreiro.

Em nota, o BlaBlaCar lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação e mantendo contato com os familiares para oferecer apoio e assistência.

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