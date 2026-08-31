INSPIRAÇÃO

Jovens do Nordeste vão viver experiência em Harvard com bolsa de R$ 65 mil: 'É uma mistura de felicidade, orgulho e gratidão'

Estudantes do Ceará e de Sergipe foram escolhidos entre mais de 200 candidatos para passar dois meses em um dos principais centros de pesquisa médica do mundo

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:06

Harvard Crédito: Shutterstock

Dois estudantes brasileiros que começaram suas trajetórias acadêmicas longe dos grandes centros de pesquisa terão a oportunidade de passar dois meses em Harvard, nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas. Cada um receberá uma bolsa integral estimada em R$ 65 mil para participar de uma experiência científica na Harvard Medical School, em Boston. José Alves, do Ceará, e Liz Vasconcelos, de Sergipe, foram selecionados em um processo que recebeu mais de 200 inscrições de estudantes de todo o Brasil.

A oportunidade faz parte do programa Desbravadores Globais da DescobertA², desenvolvido pelo Discovery Center for Musculoskeletal Recovery, do Schoen Adams Research Institute/Spaulding Rehabilitation Hospital da Harvard Medical School, com apoio do IDOR Ciência Pioneira, iniciativa filantrópica do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.

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Idealizado pela pesquisadora brasileira Fabrisia Ambrosio, diretora do Discovery Center for Musculoskeletal Recovery, o programa foi criado para aproximar jovens brasileiros de ambientes internacionais de pesquisa e ampliar o acesso a oportunidades acadêmicas que, para muitos estudantes, parecem distantes.

“Para muitos estudantes, a oportunidade certa é tudo o que falta para transformar sonhos em realidade. O programa parte da convicção de que talento e ambição não devem ser limitados pelas circunstâncias. O Desbravadores Globais da DescobertA² busca abrir portas para jovens que talvez não tivessem esse acesso e dar a eles a chance de perseguir seus sonhos sem limites”, afirma Fabrisia.

Do sertão cearense para um laboratório em Harvard

José Alves é estudante de Medicina da Universidade Estadual do Ceará e também foi contemplado com uma bolsa-auxílio do IDOR Ciência Pioneira destinada a jovens que foram medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Natural do sertão central do Ceará, ele conta que a seleção representa a realização de um sonho que começou ainda na infância.

“Ainda me faltam algumas palavras para traduzir o que senti quando soube que havia sido selecionado. É uma mistura de felicidade, orgulho, gratidão e, principalmente, de reencontro com uma parte de mim”, relata. José lembra que, quando criança, imaginava que um dia poderia estar em lugares como Harvard, mesmo sem saber exatamente como chegaria até lá.

“Poder entrar em um laboratório ligado à Harvard Medical School e aprender com pesquisadores de excelência é uma realização enorme. É como reencontrar aquele menino que sonhava sem medo”, afirma. A expectativa do estudante, porém, vai além da experiência pessoal. Ele pretende levar o conhecimento adquirido nos Estados Unidos de volta para sua região. “Quero que o conhecimento que eu adquirir possa retornar para a minha região, contribuindo para fortalecer a cultura científica e abrir novas possibilidades”, diz.

De Sergipe para uma experiência internacional

A outra selecionada é Liz Vasconcelos, estudante de Licenciatura em Química no Instituto Federal de Sergipe. Para ela, a experiência representa tanto a realização de um sonho quanto uma oportunidade de ampliar os próprios horizontes acadêmicos. “Sempre tive o desejo de me desafiar e sair da minha zona de conforto, então ter a oportunidade de viver uma experiência em Harvard representa, para mim, muito mais do que uma viagem. É a concretização de um sonho e a possibilidade de perceber que o estudo pode me levar a lugares que antes pareciam muito distantes”, conta.

Liz pretende seguir carreira científica e vê o intercâmbio como uma oportunidade para construir novos conhecimentos e contatos. “Espero voltar dessa experiência com novos aprendizados, contatos, perspectivas e, principalmente, com ainda mais vontade de continuar me desafiando e compartilhando a ciência que faço para além das fronteiras que um dia imaginei para mim”, afirma.

O que eles vão fazer em Harvard

A viagem está prevista para junho de 2027. Durante a permanência em Boston, os dois estudantes acompanharão a rotina do laboratório liderado por Fabrisia Ambrosio, dedicado a pesquisas sobre regeneração e recuperação musculoesquelética. Entre os temas estudados estão reparação muscular, envelhecimento e resposta a lesões. Os estudantes também participarão de reuniões científicas e terão contato com práticas de pesquisa em um ambiente acadêmico internacional.

A preparação começa antes mesmo da viagem. José e Liz terão curso de inglês e mentorias para a experiência em Harvard. O programa também cobre uma série de despesas: passagens aéreas, hospedagem em alojamento universitário, auxílio-alimentação, seguro de saúde internacional, visto, passaporte e materiais acadêmicos.

Uma homenagem que virou oportunidade para outros jovens

O nome DescobertA² carrega uma história familiar. A iniciativa foi criada por Fabrisia em homenagem ao pai, Antonio Ambrosio, conhecido como “A²” durante sua trajetória universitária. Formado em Física pela Unicamp, Antonio recebeu uma bolsa para fazer o doutorado nos Estados Unidos. Segundo Fabrisia, a experiência transformou sua trajetória e também teve impacto no futuro da família.

A ideia de criar um programa voltado a jovens brasileiros ganhou força em 2025, durante a iniciativa Escola de Biologia Quântica, realizada em Paraty (RJ) pela Ciência Pioneira. Fabrisia participou do evento como palestrante e também de uma ação social em escolas públicas da cidade. Na ocasião, cientistas conversaram com cerca de 470 estudantes da rede estadual sobre ciência e carreira acadêmica. O contato com os adolescentes ajudou a consolidar a proposta de criar uma oportunidade de formação internacional para jovens brasileiros.