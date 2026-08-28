LEI

Jovens poderão dirigir a partir dos 16 anos? Veja o que prevê parecer na Câmara

Texto que será analisado por comissão especial propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e inclui possibilidade de habilitação para adolescentes

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:39

Jovens poderão dirigir a partir dos 16 anos? Veja o que prevê parecer na Câmara Crédito: Depositphotos Fonte: Agência Câmara de Notícias

A possibilidade de jovens dirigirem a partir dos 16 anos está entre as mudanças previstas no parecer que será discutido pela Câmara dos Deputados. A proposta será analisada pela comissão especial que estuda alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O colegiado se reúne na quarta-feira (2), às 14h, para apresentação, discussão e votação do parecer do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O encontro acontecerá em plenário ainda a ser definido.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado 1 de 10

O parecer permite que jovens possam dirigir a partir dos 16 anos, segundo as informações divulgadas pela Câmara. A medida faz parte de um conjunto mais amplo de alterações nas regras de trânsito que estão sendo avaliadas pelos parlamentares.

O que mais está em discussão?

A comissão especial analisa 270 propostas relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro. Entre os temas estão mudanças nas regras para formação de motoristas, segurança viária e realização de exames médicos, psicológicos e toxicológicos.

Também estão em debate questões relacionadas aos limites de velocidade, radares móveis e ao sistema de cobrança de pedágio free flow. O colegiado ainda avalia regras para a circulação de veículos de mobilidade elétrica leve, como bicicletas elétricas e patinetes.

O relator apresentou o parecer no mês passado, mas um pedido de vista coletivo adiou a discussão e a votação do texto. Agora, a comissão volta a analisar a proposta.