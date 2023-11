Jovens são encontrados degolados e enrolados em lençóis

Um casal, o homem de 21 e a mulher de 22 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (23). Segundo o Uol, eles estavam degolados, cobertos por um colchão e enrolados em lençóis no quarto de uma casa em Birigui, interior de São Paulo.



As vítimas foram encontradas no bairro Parque das Nações. Elas foram identificadas como Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22.



A PM foi acionada após a denúncia de uma mulher, que se apresentou como a irmã do suspeito de cometer o crime. Ela informou à polícia havia um corpo no local.