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Juiz achado morto em carro carbonizado foi filmado comprando gasolina horas antes

Imagens divulgadas pela Record mostram Gustavo de Castro Campos com um galão;

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:59

Juiz de Direito Gustavo de Castro Campos foi encontrado morto, com o corpo carbonizado, dentro de um carro no interior do estado de SP
Juiz de Direito Gustavo de Castro Campos foi encontrado morto, com o corpo carbonizado, dentro de um carro no interior do estado de SP Crédito: Reprodução

O juiz Gustavo de Castro Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi filmado por câmeras de segurança comprando gasolina com um galão horas antes de ser encontrado morto em um carro incendiado, na zona rural de São João da Boa Vista, no interior paulista. As imagens foram divulgadas pelo programa Cidade Alerta, da Record.

O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A unidade ainda não informou se as gravações serão incorporadas ao inquérito.

O corpo do magistrado estava no banco do motorista de seu veículo, encontrado na Estrada de Terra Euclides Dotta. Segundo a Polícia Militar, trabalhadores que passavam pelo local avistaram o automóvel em chamas por volta das 20h15 e acionaram a corporação.

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Antes da chegada dos bombeiros, as testemunhas usaram uma retroescavadeira para jogar terra sobre o carro e tentar conter o fogo. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e retirou o corpo, já carbonizado.

As polícias Civil e Científica fizeram a perícia na área, que foi isolada, e recolheram informações para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.

Campos atuava na comarca de Mococa e integrava o TJ-SP havia 12 anos, com passagens pelas comarcas de Tambaú e Leme. Formado em Direito pelo Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, tinha duas especializações e trabalhou como advogado por uma década.

Em 2014, foi delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e, naquele mesmo ano, passou a exercer a função de juiz substituto na Justiça capixaba.

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