POLÊMICA

Juiz participa de audiência jogando golfe; veja

Magistrado é parte autor no processo

Uma cena inusitada chamou atenção nesta semana. Em uma audiência de conciliação realizada online, um juiz participa da sessão enquanto joga golfe. O magistrado era autor do feito e não presidia a audiência. A gravação aconteceu em 22 de agosto de 2024, no âmbito da Justiça do Paraná. >