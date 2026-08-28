CRIME

Juiz que sucedeu Moro na Lava Jato perde cargo após ser flagrado furtando champanhes em mercado

Magistrado foi acusado de furtar garrafas de Moët & Chandon em supermercado de Santa Catarina e nega o crime

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:27

Eduardo Appio Crédito: Divulgação

O juiz federal Eduardo Appio, que ganhou projeção nacional ao assumir processos remanescentes da Operação Lava Jato em Curitiba, perdeu o cargo após ser flagrado de furtando garrafas de champanhe avaliadas em cerca de R$ 400 cada. Por 14 votos a 2, a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu, colocar ele em disponibilidade, sem direito a salários, segundo informações do UOL.

O processo administrativo disciplinar teve como origem um episódio ocorrido em outubro de 2025, em um supermercado de Blumenau, em Santa Catarina. Segundo as investigações, imagens das câmeras de segurança mostraram o magistrado pegando uma garrafa de champanhe Moët & Chandon e colocando o produto em uma sacola antes de tentar deixar o estabelecimento sem fazer o pagamento.

Juiz foi flagrado por câmeras de segurança 1 de 7

A apuração também apontou que outros dois casos semelhantes teriam ocorrido nas semanas anteriores, nos dias 20 de setembro e 4 de outubro. Appio acabou sendo identificado após o supermercado registrar o furto de duas garrafas da mesma bebida e fornecer à polícia a placa do veículo que teria sido usado nos episódios, um Jeep Compass registrado em nome do magistrado.

Durante o julgamento, a defesa questionou a condução do processo e levantou a suspeição da corregedora do TRF-4, desembargadora Salise Sanchotene. Os desembargadores Rogério Favretto e Luiz Penteado divergiram da maioria e consideraram que a perda do cargo seria uma punição desproporcional. A decisão, porém, será obrigatoriamente reexaminada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após o julgamento, Appio classificou a punição como “injusta e desproporcional”. Ele afirma ter 32 anos de atuação no serviço público sem afastamentos e nega ter furtado as garrafas. Segundo o magistrado, as imagens utilizadas na investigação teriam sido manipuladas. “Tenho fé em Deus e nas instituições”, declarou.