Julitte faz aniversário e recebe declaração de affair

A cantora e ex-BBB Juliette completou 34 anos neste domingo (3) e ganhou diversas mensagens dos amigos e familiares, mas uma em especial chamou a atenção dos seguidores. O atleta Kaique Cerveny, com quem Juliette vive um romance desde abril, publicou uma homenagem com uma foto do casal, que não costuma aparecer junto, tomando banho de espuma.



"Você me mostra todos os dias que tudo é possível!! Isso é admirável! O dia é todo seu, aproveita!", diz o texto, seguido de um emoji de coração vermelho.