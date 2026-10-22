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Justiça autoriza recuperação judicial da Casas Bahia; veja o que muda

Decisão mantém suspensão de ações e execuções, conforme previsto no processo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:48

Casas Bahia no Shopping Paralela
Casas Bahia  Crédito: Leitor CORREIO

A Justiça de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira (21), o processamento da recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e de outras nove empresas ligadas ao grupo. A decisão foi tomada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, sob responsabilidade da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), os requisitos legais para o início do procedimento foram atendidos. No entanto, as empresas deverão complementar documentos considerados faltantes ou incompletos no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da decisão.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

A magistrada ressaltou que essa etapa analisa o cumprimento das exigências legais e a regularidade da documentação. A decisão não representa uma avaliação definitiva da viabilidade econômica das empresas nem antecipa a votação dos credores sobre o plano de recuperação judicial.

O despacho também manteve o stay period, período que suspende ações e execuções contra as empresas, com exceções previstas em lei, como as execuções fiscais. Além disso, foi nomeado um administrador judicial, responsável pelo recebimento dos pedidos de habilitação e das divergências de crédito.

As empresas e o administrador judicial também deverão apresentar, em até 15 dias, uma planilha com informações sobre depósitos recursais em processos trabalhistas. Depois disso, serão enviados ofícios às presidências dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho para solicitar cooperação judicial e disponibilizar esses valores ao juízo responsável pela recuperação.

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