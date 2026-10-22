Justiça autoriza recuperação judicial da Casas Bahia; veja o que muda

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Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:48
A Justiça de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira (21), o processamento da recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e de outras nove empresas ligadas ao grupo. A decisão foi tomada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, sob responsabilidade da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), os requisitos legais para o início do procedimento foram atendidos. No entanto, as empresas deverão complementar documentos considerados faltantes ou incompletos no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da decisão.
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A magistrada ressaltou que essa etapa analisa o cumprimento das exigências legais e a regularidade da documentação. A decisão não representa uma avaliação definitiva da viabilidade econômica das empresas nem antecipa a votação dos credores sobre o plano de recuperação judicial.
O despacho também manteve o stay period, período que suspende ações e execuções contra as empresas, com exceções previstas em lei, como as execuções fiscais. Além disso, foi nomeado um administrador judicial, responsável pelo recebimento dos pedidos de habilitação e das divergências de crédito.
As empresas e o administrador judicial também deverão apresentar, em até 15 dias, uma planilha com informações sobre depósitos recursais em processos trabalhistas. Depois disso, serão enviados ofícios às presidências dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho para solicitar cooperação judicial e disponibilizar esses valores ao juízo responsável pela recuperação.