COM PRAZO

Justiça autoriza recuperação judicial da Casas Bahia; veja o que muda

Decisão mantém suspensão de ações e execuções, conforme previsto no processo

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:48

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

A Justiça de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira (21), o processamento da recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e de outras nove empresas ligadas ao grupo. A decisão foi tomada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, sob responsabilidade da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), os requisitos legais para o início do procedimento foram atendidos. No entanto, as empresas deverão complementar documentos considerados faltantes ou incompletos no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da decisão.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador 1 de 8

A magistrada ressaltou que essa etapa analisa o cumprimento das exigências legais e a regularidade da documentação. A decisão não representa uma avaliação definitiva da viabilidade econômica das empresas nem antecipa a votação dos credores sobre o plano de recuperação judicial.

O despacho também manteve o stay period, período que suspende ações e execuções contra as empresas, com exceções previstas em lei, como as execuções fiscais. Além disso, foi nomeado um administrador judicial, responsável pelo recebimento dos pedidos de habilitação e das divergências de crédito.