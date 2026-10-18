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Justiça comete erro e intima esteticista morta para depor em processo sobre o próprio assassinato

Justiça reconheceu o equívoco e informou que adotará providências

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:55

Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação
Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação Crédito: Reprodução

Uma falha da Justiça de Alagoas levou Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna, morta em uma clínica de reabilitação, a receber uma intimação para depor no processo que apura o próprio assassinato. O documento, expedido em setembro, determinava que a esteticista comparecesse à Justiça no dia 14 de outubro, de acordo com a coluna de Carlos Madeiro no UOL. 

A ordem judicial foi emitida em 11 de setembro de 2026. Cinco dias depois, um oficial de Justiça foi ao endereço indicado para entregar a notificação, mas não encontrou a mulher. Ao devolver o mandado, informou que ela não residia naquele local, sem registrar que Cláudia já havia morrido.

A 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Marechal Deodoro reconheceu o erro e lamentou o ocorrido. Em nota, o órgão afirmou que medidas estão sendo tomadas para corrigir a intimação e investigar as circunstâncias da falha, a fim de evitar que episódios semelhantes se repitam.

Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação

Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução
Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução
Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução
Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução
Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução
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Cláudia Pollyanne Farias de Sant’Anna foi morta em uma clínica de reabilitação por Reprodução

A morte da esteticista ocorreu em uma comunidade terapêutica de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. Em abril deste ano, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público de Alagoas e abriu ação penal contra três pessoas: Maurício Anchieta de Souza, Jéssica da Conceição Vilela e Soraya Pollyanne dos Santos Farias, tia da vítima.

Segundo a acusação, Maurício é apontado como responsável pelas agressões que teriam causado a morte de Cláudia. Ele responde por homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e recurso que teria dificultado a defesa da vítima, além de cárcere privado qualificado. Jéssica também foi denunciada pelos dois crimes, sob a suspeita de ter participado das agressões e contribuído para manter a esteticista na instituição.

Soraya responde por cárcere privado qualificado. De acordo com o Ministério Público, ela teria mantido a sobrinha internada contra a vontade mesmo depois do fim do contrato, sem autorização legal para prolongar a permanência na unidade.

A denúncia aponta que Cláudia ficou cerca de sete meses na comunidade terapêutica e teria sofrido agressões físicas e recebido medicamentos durante a internação. Testemunhas ouvidas na investigação relataram episódios de violência e maus-tratos. No dia da morte, a esteticista teria sido agredida novamente. Os investigadores identificaram diversas lesões em seu corpo e sinais compatíveis com asfixia.

Maurício e Jéssica também são réus em outro processo, que investiga supostos crimes contra pessoas internadas na mesma instituição. A ação penal sobre a morte de Cláudia segue para a fase de instrução, com a coleta de provas e a oitiva de testemunhas antes do julgamento.

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