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Justiça concede liberdade a ex-auditor fiscal apontado como líder de fraude que movimentou R$ 1 bilhão

Ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:17

Artur Gomes da Silva Neto
Artur Gomes da Silva Neto Crédito: Reprodução

Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou a soltura do um ex-auditor fiscal investigado por fraude em créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). Ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

A medida, assinada por um dos juízes da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista, concedeu liberdade a Artur Gomes da Silva Neto. Ele é um dos réus da Operação Ícaro, segundo informações do g1.

O ex-auditor fiscal foi preso em 12 de agosto de 2025, ocasião em que também foram detidos o dono da Ultrafarma e dirigentes da Fast Shop. Ele permaneceu preso por 294 dias.

Segundo a Justiça, a liberdade foi concedida após o juízo entender que não havia mais justificativa para a manutenção da prisão preventiva, além do fato de outros investigados já terem tido a prisão revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

São Paulo

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Em nota, a defesa do investigado afirmou estar confiante na atuação das instituições responsáveis e destacou que ele responderá ao processo judicial em liberdade, "cumprindo rigorosamente as determinações judiciais e aguardando que os fatos sejam examinados sob o contraditório, à luz do devido processo legal e da verdade processual".

Os investigados pela Operação Ícaro são suspeitos de cometer fraudes fiscais dentro da Sefaz-SP. O esquema teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão desde 2021.

As investigações apontam que Artur seria uma das peças centrais do esquema, responsável por manipular processos da secretaria para facilitar a quitação de tributos, recebendo valores como propina. O dinheiro seria lavado por um colega do ex-auditor, que também se tornou alvo das investigações.

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