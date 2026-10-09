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Justiça condena banco após fraude com aposentadoria de idoso de 76 anos

Decisão determina o cancelamento de contratos não autorizados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:16

Dinheiro proveniente de salários, aposentadorias ou pensões é, em regra, protegido integralmente contra bloqueios indevidos, assegurando que o trabalhador tenha acesso aos seus recursos para despesas essenciais.
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou o Banco Agibank S.A. a encerrar uma conta aberta mediante fraude, cancelar contratos firmados sem autorização de um aposentado e devolver, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. A instituição financeira também deverá pagar R$3 mil por danos morais. As informações são do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

De acordo com o processo, o consumidor, de 76 anos, procurou o banco para realizar a portabilidade de um empréstimo consignado. No entanto, documentos e imagem dele teriam sido utilizados para abrir uma conta corrente em seu nome, transferir o benefício previdenciário e contratar empréstimos, antecipações do décimo terceiro salário e um seguro sem seu consentimento. Os valores obtidos nessas operações teriam sido transferidos imediatamente para uma terceira pessoa.

Em primeira instância, os pedidos do aposentado contra a instituição financeira foram julgados improcedentes. Ao recorrer, ele alegou falhas nos mecanismos de segurança do banco e apontou inconsistências nos dados utilizados para abrir a conta, incluindo um número de telefone vinculado a outra pessoa. Ao analisar o recurso, a Turma Recursal identificou irregularidades relevantes nos documentos referentes às contratações.

Os magistrados ressaltaram que os valores provenientes dos empréstimos e das demais operações foram transferidos imediatamente para a conta de uma terceira pessoa, comportamento considerado incompatível com a utilização regular da conta pelo consumidor. Para o colegiado, o banco não comprovou a adoção de mecanismos de segurança suficientes para impedir a fraude, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Conforme a decisão, os descontos relativos aos contratos considerados inexistentes comprometeram uma parcela significativa da aposentadoria do consumidor, benefício de natureza alimentar. Diante da vulnerabilidade do idoso e dos prejuízos sofridos, os magistrados determinaram a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e estabeleceram indenização de R$ 3 mil por danos morais.

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