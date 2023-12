Justiça condena governo do Rio a pagar R$ 80 mil a Cacau Protásio por ataques em gravação em quartel

Cacau Protásio. Crédito: Divulgação

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu, em segunda instância, que a atriz Cacau Protásio deve ser indenizada em R$ 80 mil por ser vítima de ataques racistas durante uma gravação de filme em um quartel dos Bombeiros no Centro do Rio. O episódio aconteceu em novembro de 2019.



Na época, Cacau estava gravando o filme "Juntos e Enrolados". Vídeos e áudios divulgados nas redes sociais em seguidas traziam bombeiros reclamando da gravação e fazendo comentários racistas e gordofóbicos contra Cacau. Com a viralização do caso, o Corpo de Bombeiros disse que não compactuava com atos discriminatórios contra Cacau ou qualquer pessoa.

Em primeira instância, o Governo do Estado do Rio foi condenado a indenizar a atriz em R$ 30 mil. Tanto Cacau quanto o governo recorreram. A relatora do caso, desembargadora Ana Cristina Nacif Dib Miguel, aumentou o valor, dizendo que a quantia leva em conta que o Estado é responsável pelas ações de seus funcionários, além de considerar também a gravidade das ofensas e a repercussão do caso.

Na época, Cacau contou que as gravações foram autorizadas e um bombeiro responsável acompanhou a equipe. Ela disse que não teve nenhum problema no dia e que todos a trataram bem, mas quando chegou em casa começou a receber os vídeos e áudios que circulavam falando do elenco e dela.