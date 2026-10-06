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Justiça condena João de Deus a pagar R$ 20 milhões por dano moral coletivo

Médium e centro religioso foram responsabilizados pelos abusos sexuais praticados no interior da entidade

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:42

João de Deus foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual
João de Deus foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) condenou João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, e o Centro Espírita Dom Inácio de Loyola a pagarem R$ 20 milhões a título de dano moral coletivo por abusos sexuais cometidos em Abadiânia (GO), entre a década de 1980 e o ano de 2018.

O juiz André Luiz Figueiredo Ligório ainda determinou que os recursos da condenação por dano moral coletivo sejam depositados em conta judicial vinculada aos autos, após o trânsito em julgado da ação, e será destinado a fundos públicos voltados a políticas de proteção e apoio a mulheres vítimas de violência sexual, com preferência ao município de Abadiânia.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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