Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça de SP determina suspensão de seis perfis de rede social ligados ao movimento 'red pill'

Parlamentares pediram retirada das páginas do ar, sob o argumento de que elas disseminam conteúdos misóginos e de incentivo à violência contra as mulheres

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:29

Redpills: seita de homens que são héteros, mas odeiam as mulheres
Redpills: seita de homens que são héteros, mas odeiam as mulheres Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo determinou na quinta-feira (1º) a suspensão provisória de seis perfis no Instagram apontados em uma ação civil pública como responsáveis pela divulgação de conteúdos ligados ao movimento "red pill". A decisão também ordenou a preservação de dados cadastrais e registros técnicos que permitam identificar os responsáveis pelas contas. O Estadão busca contato com a Meta, responsável pelo Instagram.

A decisão é da juíza Maria Cristina de Almeida Bacarim, da 40ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Os perfis atingidos são @homem_sagaz_oficial, @redflags.ofc, @mundo_redpill, @redpill.do favelado, @redpilldasbraba e @sacerdote_escarlate.

A ação foi apresentada pela Bancada Feminista do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a Meta. As parlamentares pediram à Justiça a identificação dos responsáveis por perfis associados ao movimento "red pill" e a retirada das páginas do ar, sob o argumento de que elas disseminam conteúdos misóginos e de incentivo à violência contra as mulheres.

Para a juíza, as publicações analisadas ultrapassam os limites protegidos pela liberdade de expressão ao atingir direitos como dignidade, igualdade, integridade física e psicológica e segurança das mulheres.

"Assim, considerando que a manutenção do material na plataforma renova seus efeitos e perpetua a difusão do conteúdo, pretende-se a indisponibilização das publicações individualizadas, assim como a suspensão dos perfis cuja atuação reiterada se encontra documentada", afirmou a juíza na decisão.

Ao analisar o pedido de urgência, a juíza considerou haver risco de que a manutenção do conteúdo nas plataformas prolongasse seus efeitos e dificultasse a responsabilização dos responsáveis. A decisão também aponta a possibilidade de perda de provas caso os dados não sejam preservados.

A Justiça deu prazo de dez dias para que a empresa responsável pela plataforma forneça os dados cadastrais e registros técnicos necessários à identificação dos administradores dos perfis. A suspensão provisória das seis contas deverá ser realizada em até 15 dias, e as informações deverão ser preservadas antes da entrega para evitar a perda de dados.

Leia mais

Imagem - 'As maiores vítimas do machismo não são as mulheres, mas as crianças', diz escritora

'As maiores vítimas do machismo não são as mulheres, mas as crianças', diz escritora

Repórter do CORREIO "toma" a pílula vermelha dos machistas e revela segredos

Tags:

Justiça Violência Contra A Mulher

Mais recentes

Imagem - Michelle diz que Bolsonaro vive 'dias mais difíceis' após Damares relatar que ele passou mal

Michelle diz que Bolsonaro vive 'dias mais difíceis' após Damares relatar que ele passou mal
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Dupla Sena e outras loterias desta sexta-feira (02/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Dupla Sena e outras loterias desta sexta-feira (02/10)
Imagem - Chinês é preso ao tentar embarcar para o Vietnã com 34 ovos de aves silvestres no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Chinês é preso ao tentar embarcar para o Vietnã com 34 ovos de aves silvestres no Aeroporto Internacional de Guarulhos