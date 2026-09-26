CRIME VIRTUAL

Justiça decide que adolescente de 14 anos que cometia bullying contra colega autista em grupo de WhatsApp vai prestar serviços à comunidade

Jovem terá de cumprir quatro horas semanais durante seis meses após incentivar a vítima a praticar comportamentos inadequados em troca de Robux, moeda virtual do Roblox

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:38

Justiça decide que adolescente de 14 anos que cometia bullying contra colega autista em grupo de WhatsApp vai prestar serviços à comunidade Crédito: Imagem gerada pela IA

Um adolescente de 14 anos foi condenado a cumprir seis meses de prestação de serviços à comunidade, durante quatro horas por semana, por praticar cyberbullying contra outro jovem da mesma idade em um grupo de WhatsApp com cerca de 40 participantes. Segundo a decisão da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, o adolescente utilizava a moeda virtual Robux, do jogo Roblox, para incentivar a vítima a adotar comportamentos inadequados.

A vítima também tem 14 anos e possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e déficit intelectual. Na decisão divulgada nessa sexta-feira (25) pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a juíza Vanessa Oliveira Cavalieri destacou que a condição neurodivergente aumentava a vulnerabilidade do adolescente diante das mensagens recebidas no grupo. O jovem foi ouvido em depoimento especial e relatou a dinâmica dos episódios. As declarações foram confirmadas pela mãe, segundo a decisão judicial.

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A magistrada apontou que a situação envolveu uma desigualdade entre os adolescentes, já que a vítima teria dificuldade para compreender nuances de ironia e deboche presentes nas mensagens. O adolescente que praticou as condutas, por sua vez, classificou os episódios como uma “brincadeira” durante o depoimento. Para a juíza, porém, esse argumento não afasta a caracterização da violência. Segundo Vanessa Cavalieri, uma brincadeira pressupõe que todos os envolvidos estejam se divertindo e, de preferência, estejam em condições semelhantes para participar dela.

Decisão aponta capacitismo

Na sentença, a magistrada afirmou que o ato infracional foi motivado por capacitismo, conceito utilizado para descrever discriminação ou preconceito contra pessoas com deficiência. Para a juíza, os adolescentes envolvidos na prática se aproveitaram da condição da vítima para colocá-la em uma situação de vulnerabilidade. A decisão aponta que, caso o jovem não tivesse TEA, não teria sido escolhido como alvo das condutas.

A magistrada também ressaltou a gravidade do cyberbullying e citou pesquisas que relacionam esse tipo de violência a impactos na saúde mental de adolescentes. O cyberbullying passou a ter previsão específica no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei 14.811/2024, que incluiu o artigo 146-A no Código Penal. Segundo a decisão, para a configuração do delito é necessário que a intimidação seja praticada de forma sistemática e repetida, sem estar inserida em um contexto de conflito caracterizado por uma dinâmica de ação e reação.

Adolescente terá de prestar serviços à comunidade