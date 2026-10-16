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Justiça decreta prisão do historiador Marco Antonio Villa por dívida de R$ 570 mil em pensão

Segundo o SBT News, beneficiário é seu filho de 45 anos, que tem deficiência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:32

Marco Antonio Villa
Marco Antonio Villa Crédito: Reprodução CNN

O historiador e comentarista político Marco Antonio Villa, de 71 anos, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo por uma dívida de pensão alimentícia de R$ 570.358,61. Policiais procuraram Villa em dois endereços, mas não o encontraram. Ele é considerado foragido. A informação foi divulgada pelo canal SBT News.

A ordem foi expedida em 8 de outubro pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 12ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível. O valor devido foi atualizado em 30 de setembro. O caso corre sob segredo de Justiça.

A decisão estabelece prisão por 30 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Segundo o SBT News, a pensão é destinada ao filho do historiador, de 45 anos, que é uma pessoa com deficiência. A mãe afirmou à emissora que aguarda justiça há anos.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

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José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

O mandado autoriza a entrada de policiais na residência de Villa, inclusive com arrombamento de portas, portões e fechaduras e auxílio de chaveiro, se necessário. Caso seja localizado, o comentarista deverá ser levado a uma unidade prisional.

As buscas nos dois endereços ocorreram na quinta-feira (15). sem sucesso. A reportagem não conseguiu contato com o historiador.

Candidato

Nas eleições deste ano, o historiador disputou uma vaga de deputado federal pelo MDB e ficou na suplência, com 31.579 votos. Em publicação no Instagram em 6 de outubro, agradeceu o apoio dos eleitores e reafirmou a defesa da democracia.

Na declaração apresentada à Justiça Eleitoral em 2026, Villa informou não possuir bens. Quatro anos antes, quando concorreu ao mesmo cargo pelo Cidadania e também ficou como suplente, havia declarado patrimônio de R$ 1.311.757,40. A relação incluía uma casa de R$ 150 mil em Peruíbe, outra residência avaliada em R$ 500 mil e um apartamento no Jardim Paulista, na capital.

A campanha deste ano arrecadou R$ 8.621 de 62 apoiadores pela plataforma Quero Apoiar, conforme os dados citados na reportagem.

Nascido em São José do Rio Preto, em 1955, Villa é graduado em História, mestre em Sociologia e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professor universitário e pesquisador, escreveu mais de 40 livros, com trabalhos sobre a política brasileira e a história paulista.

Como comentarista, passou por veículos como TV Cultura e Jovem Pan, além de jornais e revistas. O historiador reúne cerca de 198 mil seguidores no Instagram e mais de 731 mil inscritos no YouTube.

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