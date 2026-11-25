EM TODO O PAÍS

Justiça derruba liminar e restabelece novas regras do vale-refeição e vale-alimentação

Mudanças começaram a ser implementadas em 7 de novembro

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:41

Justiça derruba liminar e restabelece novas regras do vale-refeição e vale-alimentação Crédito: Reprodução/Canva

A Justiça derrubou uma liminar que havia suspendido parte das novas regras do vale-refeição (VR) e do vale-alimentação (VA) e restabeleceu as medidas em todo o país. A decisão, divulgada na terça-feira (24), atendeu a um recurso do governo.

As regras começaram a ser implementadas nacionalmente em 7 de novembro, conforme o Decreto nº 12.712, publicado em novembro de 2025. Entre as medidas restabelecidas estão os limites para as taxas cobradas pelas operadoras e o prazo máximo para repasse dos valores aos estabelecimentos comerciais.

Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido 1 de 18

A liminar havia sido concedida pela Justiça Federal do Distrito Federal no início deste mês e beneficiava empresas vinculadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), que reúne algumas das maiores operadoras do setor, como Alelo, Pluxee, VR e ValeShop.

Com a derrubada da liminar, voltam a valer o teto de 3,6% para a taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos comerciais, conhecida como MDR, e o limite de 2% para a tarifa de intercâmbio. Também foi restabelecido o prazo máximo de 15 dias para que as operadoras repassem os valores aos estabelecimentos que recebem os benefícios.

A decisão também retoma a obrigação de que operadoras com mais de 500 mil trabalhadores migrem para os chamados arranjos abertos, modelo que permite a participação de diferentes empresas nas etapas de funcionamento dos cartões.