DECISÃO

Justiça fixa em R$ 98,5 milhões pagamento a administrador judicial da Oi

Remuneração é do administrador judicial Bruno Rezende

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 18:59

Justiça do Rio decreta falência da Oi Crédito: Reprodução

Após a falência da Oi ser decretada, a Justiça definiu a remuneração do administrador da Oi Bruno Rezende, fixando um valor de R$ 98,5 milhões. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a juíza Simone Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o valor estabelecido é considerado inferior ao praticado pelo mercado.

A juíza ainda ressaltou o desempenho do advogado. “Reputo de máxima grandeza o trabalho desempenhado e o resultado obtido”, disse na decisão.

A Justiça do Rio de Janeiro confirmou, em agosto, a falência da operadora Oi. A decisão foi tomada por unanimidade pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ), que rejeitou recursos apresentados pelos bancos Bradesco e Itaú contra a quebra da companhia.