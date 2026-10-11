Justiça fixa em R$ 98,5 milhões pagamento a administrador judicial da Oi

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Millena Marques
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 18:59
Após a falência da Oi ser decretada, a Justiça definiu a remuneração do administrador da Oi Bruno Rezende, fixando um valor de R$ 98,5 milhões. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
De acordo com a juíza Simone Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o valor estabelecido é considerado inferior ao praticado pelo mercado.
A juíza ainda ressaltou o desempenho do advogado. “Reputo de máxima grandeza o trabalho desempenhado e o resultado obtido”, disse na decisão.
A Justiça do Rio de Janeiro confirmou, em agosto, a falência da operadora Oi. A decisão foi tomada por unanimidade pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ), que rejeitou recursos apresentados pelos bancos Bradesco e Itaú contra a quebra da companhia.
Com o entendimento dos desembargadores, voltou a valer a decisão que havia sido proferida em novembro de 2025 pela 7ª Vara Empresarial da Capital. Na ocasião, a empresa teve a falência decretada, mas a medida foi posteriormente suspensa após recursos apresentados por instituições financeiras credoras.