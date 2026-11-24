DIREITO

Justiça libera quase R$ 3 bilhões em atrasados do INSS; veja quem recebe

Lote contempla 179 mil aposentados, pensionistas e segurados que venceram ações judiciais contra o instituto

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:28

Agência do INSS no bairro Queimadinha, em Feira de Santana Crédito: Google

A Justiça Federal autorizou a liberação de R$ 2,77 bilhões para o pagamento de valores atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os recursos vão beneficiar 179.070 aposentados, pensionistas e demais segurados que venceram ações judiciais contra o órgão. A decisão foi divulgada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) na quinta-feira (19).

O montante corresponde às chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), referentes a 129.146 processos relacionados à concessão ou revisão de benefícios previdenciários e assistenciais. Para entrar neste lote, é necessário que a ordem de pagamento tenha sido expedida pela Justiça durante outubro de 2026.

Os valores atrasados são referentes a benefícios que deveriam ter sido pagos anteriormente pelo INSS, mas que foram reconhecidos ou revisados após uma decisão judicial. Entre as ações contempladas estão processos envolvendo aposentadorias, pensões por morte, auxílios por incapacidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

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Quem tem direito aos atrasados do INSS?

O pagamento é destinado aos segurados que venceram uma ação judicial contra o INSS e já não podem mais receber contestação por meio de recursos. Essa etapa é conhecida como trânsito em julgado.

Além disso, o processo precisa estar incluído no lote de RPVs autuadas em outubro. Portanto, ter uma ação em andamento contra o instituto não significa que o beneficiário receberá os valores nesta rodada.

As RPVs são utilizadas para quitar dívidas judiciais de até 60 salários mínimos. Em 2026, o limite corresponde a R$ 97.260.

Valores superiores a esse teto são pagos por meio de precatórios, que seguem um calendário próprio e não fazem parte dos pagamentos mensais de RPVs.

Quando o dinheiro será depositado?

A liberação anunciada pelo CJF corresponde ao repasse dos recursos aos seis Tribunais Regionais Federais (TRFs), responsáveis por organizar os depósitos aos beneficiários.

Segundo o conselho, cada tribunal estabelece seu próprio cronograma para disponibilizar os valores. Pela legislação, o pagamento das RPVs deve ocorrer em até 60 dias após a entrega da requisição de pagamento à autoridade responsável.

O dinheiro é depositado em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, em nome do beneficiário ou de seu advogado.

Como consultar se tenho dinheiro para receber?

Para verificar se está incluído no lote, o segurado deve consultar o site do Tribunal Regional Federal responsável pelo processo. A pesquisa pode ser feita com informações como CPF ou número da ação, conforme as opções disponibilizadas pelo tribunal.

Também é possível procurar o advogado responsável pelo caso para confirmar a expedição da RPV, o valor autorizado e a previsão de pagamento.

Quanto cada tribunal vai receber?

Do total de R$ 2,77 bilhões destinados aos pagamentos previdenciários e assistenciais, a maior parcela será encaminhada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que atende estados como Bahia, além do Distrito Federal e outras unidades da federação.

Confira a distribuição dos recursos:

TRF-1: R$ 888,9 milhões, para 50.042 beneficiários;

TRF-2: R$ 196,8 milhões, para 13.415 beneficiários;

TRF-3: R$ 354,7 milhões, para 15.850 beneficiários;

TRF-4: R$ 534,1 milhões, para 40.160 beneficiários;

TRF-5: R$ 488,6 milhões, para 38.089 beneficiários;

TRF-6: R$ 308,7 milhões, para 21.514 beneficiários.