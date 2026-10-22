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Justiça libera R$ 2,9 bilhões em atrasados do INSS; veja quem pode receber

Recursos contemplam ações sobre aposentadorias, pensões e outros benefício

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:06

Dinheiro foi liberado
Dinheiro foi liberado Crédito: Imagem gerada por IA

Quem ganhou uma ação judicial para receber valores de aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS pode estar entre os contemplados por uma nova liberação de atrasados. O Conselho da Justiça Federal (CJF) destinou R$ 2,9 bilhões ao pagamento de dívidas previdenciárias e assistenciais.

O dinheiro integra um lote de R$ 3,5 bilhões para quitar Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de pessoas que venceram processos contra órgãos federais. Ao todo, a liberação abrange 243.718 processos e 313.181 beneficiários.

As ações previdenciárias e assistenciais correspondem a 57% dos processos e concentram cerca de 83% dos recursos. Estão incluídas, por exemplo, cobranças relacionadas à revisão de aposentadorias, pensões e auxílio por incapacidade.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Os chamados atrasados são quantias que deveriam ter sido pagas pelo governo, mas não foram repassadas ou chegaram ao beneficiário em valor inferior ao devido. Após uma decisão judicial favorável, esses débitos precisam ser quitados.

Quem tem direito e como consultar

Ter um benefício negado pelo INSS não garante o recebimento neste lote. É necessário ter vencido uma ação judicial e contar com uma RPV incluída na liberação.

Para verificar se há dinheiro a receber, o beneficiário deve consultar o processo no site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pela ação. A busca pode exigir o CPF ou o número do processo, conforme o sistema utilizado.

Na consulta, é preciso procurar informações sobre a expedição da RPV e a liberação do pagamento. O próprio tribunal informa quando o valor estará disponível para saque.

Onde o dinheiro será depositado

Os recursos são repassados pelo CJF aos TRFs, que organizam os depósitos. Cada beneficiário terá uma conta específica aberta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal para receber o valor.

O crédito, portanto, não cai automaticamente na conta usada habitualmente para movimentar a aposentadoria ou outro benefício.

Quando o tribunal confirmar a disponibilidade, o saque poderá ser feito em uma agência do banco indicado, mediante apresentação da documentação exigida. Em algumas situações, também é possível solicitar a transferência para uma conta indicada pelo advogado.

Como os recursos foram distribuídos

O TRF da 1ª Região, que atende a Bahia e outros 12 estados e o Distrito Federal, recebeu o maior repasse: aproximadamente R$ 1,04 bilhão. Desse montante, R$ 914,3 milhões são destinados a ações previdenciárias e assistenciais.

Tags:

Inss

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