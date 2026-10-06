CONCORRÊNCIA DESLEAL

Justiça manda cervejaria tirar isotônico do mercado por embalagem parecida com a do Powerade; multa pode chegar a R$ 20 mil por dia

Coca-Cola alegou concorrência desleal, e Justiça apontou risco de consumidores confundirem os dois produtos

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17:12

Justiça manda cervejaria tirar isotônico do mercado por embalagem parecida com a do Powerade; multa pode chegar a R$ 20 mil por dia Crédito: Reprodução

A Justiça determinou que a Cervejaria Cidade Imperial S.A. interrompa a comercialização do isotônico Hysotonic na embalagem considerada semelhante à do Powerade, produzido pela The Coca-Cola Company. A decisão foi tomada pela 4ª Vara Empresarial da Capital, que concedeu uma tutela de urgência solicitada pela Coca-Cola.

A cervejaria terá dez dias para deixar de produzir, vender, anunciar, distribuir e manter em estoque o produto com a embalagem questionada. Também deverá retirar imagens do Hysotonic de sites, marketplaces, redes sociais, catálogos e outros materiais de divulgação.

Isotônico e energético 1 de 5

Empresa terá de recolher produto

A decisão da juíza Caroline Fonseca determina ainda que a Cidade Imperial comunique distribuidores, revendedores e demais integrantes da cadeia de comercialização para interromper a oferta do produto e retirá-lo de circulação. O prazo para concluir o recolhimento do mercado é de 30 dias. A empresa deverá apresentar à Justiça documentos que comprovem o cumprimento da determinação.

Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 20 mil, inicialmente limitada a 30 dias, tanto para as medidas que devem ser adotadas em dez dias quanto para o recolhimento do produto.

Coca-Cola alegou concorrência desleal

Na ação, a Coca-Cola afirmou que o Powerade chegou ao mercado brasileiro em 2010, com uma embalagem específica. Segundo a empresa, o Hysotonic foi lançado somente em 2024 utilizando uma apresentação visual semelhante. A companhia classificou a conduta como “concorrência desleal e parasitária”, alegando possibilidade de desvio de clientela e enfraquecimento da identidade visual do produto.

Ao analisar o pedido de urgência, a magistrada considerou que, em uma avaliação preliminar, havia elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito alegado pela Coca-Cola. A juíza destacou que a empresa comprovou a anterioridade dos registros da marca Powerade, cujo primeiro depósito ocorreu em 1993, enquanto o domínio relacionado ao produto da cervejaria teria sido criado apenas em 2024.

Similaridade poderia confundir consumidor