Justiça manda Meta tirar do ar vídeos que incentivem assédio de patrões contra trabalhadores por conta de voto

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Wendel de Novais
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 18:33
A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a Meta retire do ar publicações que incentivem o assédio eleitoral contra trabalhadores. A decisão estabelece prazo de 24 horas para a remoção de conteúdos no Instagram, Facebook e Threads que estimulem empregadores a vigiar, expor, deixar de contratar ou demitir funcionários por causa de suas escolhas políticas.
A liminar foi concedida nesta quinta-feira (29), pela 77ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O processo tem valor de R$ 50 milhões.
A iniciativa foi motivada por mais de 3.080 denúncias de assédio eleitoral recebidas pelo MPT em todo o país durante as eleições de 2026. Desse total, 1.147 foram registradas em um intervalo de apenas 72 horas após o segundo turno. Segundo o órgão, as publicações questionadas incentivavam empresários a investigar perfis de funcionários nas redes sociais, monitorar suas escolhas eleitorais e promover demissões por posicionamento político.
Justiça
Na decisão, o juiz substituto Bruno José Perusso ressaltou que a liberdade de pensamento e de manifestação política não permite práticas de perseguição ou discriminação no ambiente profissional. A determinação abrange 14 links específicos, e a Meta poderá receber multa diária de R$ 50 mil por cada publicação que permanecer disponível após o prazo estabelecido.
Além de remover os conteúdos, a empresa deverá interromper o impulsionamento algorítmico das publicações e notificar os responsáveis pelas contas envolvidas. A plataforma também terá de divulgar, em até 72 horas, um aviso institucional no Instagram, Facebook e Threads, direcionado aos usuários no Brasil, informando que a legislação proíbe o assédio e a discriminação eleitoral no trabalho.
O descumprimento da obrigação de publicar o comunicado poderá resultar em multa de R$ 200 mil. O magistrado, no entanto, rejeitou neste momento os pedidos de monitoramento genérico de conteúdos sem links específicos e de desativação preventiva de perfis.