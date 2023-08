Justiça manda patroa indenizar babá que era obrigada a enrolar cigarros de maconha

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) condenou uma patroa a indenizar uma babá que não recebia direitos trabalhistas, além de ter sofrido humilhações - como a acusação do furto de uma joia e a obrigação de enrolar cigarros de maconha que eram usados pelos chefes.



A babá que precisou cobrar pelos seus direitos na Justiça do Trabalho dava expediente numa residência localizada no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife. Consta na denúncia que a mulher foi contratada em agosto de 2017 e foi demitida em setembro de 2019.