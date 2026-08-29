MEDIDA CAUTELAR

Justiça manda soltar executivo chileno acusado de ofensas racistas e homofóbicas em voo da Latam, mas retém passaporte, impede saída do Brasil e determina uso de tornozeleira eletrônica

Naranjo Maldini chamou o funcionário de macaco, reproduziu sons do animal e afirmou que comissário gay era problema para ele



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 15:31

Justiça manda soltar executivo chileno acusado de ofensas racistas e homofóbicas dentro de voo da Latam Crédito: Reprodução

A Justiça Federal de Guarulhos determinou a soltura do chileno Germán Andrés Naranjo Maldini, preso após proferir ofensas racistas e homofóbicas contra um comissário durante um voo da Latam. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares em decisão tomada na quinta-feira (27) pela juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, da 1ª Vara Federal de Guarulhos.

Naranjo Maldini não poderá deixar o Brasil, terá o passaporte retido e deverá utilizar tornozeleira eletrônica. A circulação ficará limitada à região metropolitana de São Paulo. Após deixar a prisão, ele também deverá comparecer à Justiça no primeiro dia útil para assinar um termo de compromisso e terá de atender às intimações relacionadas ao processo.

O acusado já foi citado, um incidente de insanidade mental foi instaurado e a defesa apresentou documentos que apontam residência fixa em São Paulo. O Ministério Público Federal, que anteriormente havia se manifestado pela permanência da prisão, também passou a considerar possível a adoção de medidas cautelares, especialmente diante da necessidade de realização dos exames psiquiátricos.

“Germán Naranjo Maldini atuava como gerente da Landes, uma empresa chilena de alimentos e biotecnologia marinha. O episódio ocorreu em 10 de maio, no voo LA8070 da Latam Airlines, que seguia de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha” https://t.co/g8OeoFYXhI pic.twitter.com/ZTlPffFHgr — Jeff Nascimento (@jnascim) May 17, 2026

A magistrada determinou a expedição de um alvará de soltura clausulado. O documento deverá ser apresentado por um oficial de Justiça ao acusado, que será formalmente comunicado sobre as restrições impostas. A Justiça também determinou que o Superior Tribunal de Justiça seja comunicado sobre a concessão da liberdade mediante cautelares.

Gritos e xingamentos em voo

Germán Andrés Naranjo Maldini foi preso em 15 de maio, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A detenção ocorreu depois de uma discussão com tripulantes da Latam, durante a qual o chileno teria feito declarações racistas e homofóbicas contra um comissário. Segundo o caso, ele chamou o funcionário de macaco, reproduziu sons do animal e afirmou que o fato de o profissional ser gay representava um problema para ele.

A ocorrência aconteceu cinco dias antes, em 10 de maio, durante um voo com destino a Frankfurt, na Alemanha, que fazia escala em Santiago, no Chile. A discussão teria começado depois que Naranjo Maldini tentou abrir a porta da aeronave enquanto o avião estava em voo.

O advogado criminalista Carlos Kauffmann, que representa o chileno, afirma que o cliente está em tratamento psiquiátrico há mais de 13 anos. Segundo a defesa, ele já passou por internações relacionadas à saúde mental e utiliza medicamentos controlados de forma contínua. As informações médicas foram apresentadas às autoridades para sustentar a necessidade de acompanhamento e avaliação especializada.

A Polícia Federal informou que o chileno foi detido por injúria racial e homofóbica contra integrantes da tripulação. "Após a comunicação formal das vítimas à Polícia Federal, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal. O indivíduo foi localizado e preso ao retornar de Frankfurt, em conexão no Brasil", disse a corporação.

A Latam também se manifestou sobre o episódio e afirmou repudiar práticas discriminatórias e violentas. "A companhia colabora integralmente com a Polícia Federal no caso do passageiro que praticou violência discriminatória contra um de seus tripulantes no voo LA8070 (São Paulo-Frankfurt), de 10 de maio (domingo), e que foi detido no aeroporto de Guarulhos em 15 de maio (sexta-feira). A Latam esclarece ainda que presta acolhimento psicológico e suporte jurídico ao funcionário vítima dessa violência."

Ofensas

Imagens divulgadas no X registraram parte da discussão entre o chileno e os funcionários da companhia. Em determinado momento, Germán chama um dos tripulantes de "gay". O funcionário questiona qual seria o problema em ele ser homossexual.

O chileno responde: "É um problema para mim ser gay". Na sequência, o comissário pergunta se também seria um problema o fato de ele ser negro.

"A pele negra, o odor dos negros", responde Naranjo Maldini, em tom depreciativo. Duas comissárias intervêm e pedem que ele volte ao assento, sob a ameaça de retirá-lo da aeronave.

O homem ironiza a determinação e volta a atacar verbalmente o comissário. "Você é negro, mono (palavra em espanhol para macaco)", diz. Na sequência, repete o termo e imita os sons do animal.