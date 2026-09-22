SÃO PAULO

Justiça mantém condenação do Hopi Hari após adolescente perder rim em acidente

Decisão determinou o pagamento de R$ 60 mil à adolescente por danos morais e estéticos

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:53

Julgamento começou Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação do Hopi Hari pelo acidente que fez uma adolescente de 15 anos perder o rim direito durante uma visita ao parque, em Vinhedo, em São Paulo, em novembro de 2023. A decisão mais recente foi tomada nesta segunda-feira (21), quando os desembargadores rejeitaram os embargos de declaração apresentados pela empresa.

Com a decisão, permanece válido o entendimento da 31ª Câmara de Direito Privado, que determinou o pagamento de R$ 60 mil à adolescente por danos morais e estéticos. O Hopi Hari informou que irá recorrer.

O acidente aconteceu durante a “Hora do Horror”, evento temático de Halloween do parque, que conta com personagens fantasiados que interagem com os visitantes e provocam sustos. A adolescente, moradora de Mauá (SP), estava no local em uma excursão escolar quando foi perseguida por um dos personagens, em uma área escura.

Segundo os autos, ao ser assustada, a jovem correu, caiu e bateu o corpo contra uma estrutura rígida. Exames médicos constataram uma laceração no rim direito provocada pelo impacto. Foi necessária a retirada completa do órgão, em um procedimento conhecido como nefrectomia.

A cirurgia deixou uma cicatriz de 17 centímetros no abdômen da adolescente.

Entenda a decisão

Ao recorrer da condenação, o Hopi Hari alegou que havia omissões e contradições na decisão da segunda instância. Os desembargadores, no entanto, consideraram que os pontos apresentados pela empresa já haviam sido analisados e entenderam que o recurso buscava apenas rediscutir questões que já tinham sido decididas pelo colegiado.

Na análise do caso, o relator afirmou que reações como fuga, corrida ou perda momentânea de controle diante dos estímulos provocados pela atração não podem ser consideradas imprevisíveis. Segundo o entendimento, essas respostas fazem parte dos riscos inerentes à atividade oferecida pelo parque.

A alegação de culpa exclusiva da vítima também já havia sido rejeitada em primeira instância.

Na decisão, o juiz destacou que correr ao ser perseguida por um personagem fantasiado de monstro, em um ambiente escuro, seria uma reação previsível e esperada dentro da dinâmica da atração. Para ele, o parque não poderia atribuir à visitante a responsabilidade exclusiva por uma reação provocada pelo próprio serviço oferecido.

Caso diferente do revelado pelo Fantástico

O acidente envolvendo a adolescente de 15 anos é diferente do caso mostrado pelo Fantástico, em que outra jovem sofreu traumatismo cranioencefálico após passar pela montanha-russa Montezum, também no Hopi Hari. Neste processo, a lesão ocorreu durante a “Hora do Horror”, e não em uma das atrações de montanha-russa do parque.