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Justiça mantém suspensão de demissões de quase 2 mil funcionários das Casas Bahia

Empresa foi obrigada a restabelecer os vínculos trabalhistas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 22:25

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira (24), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Distrito Federal manteve a suspensão da demissão de cerca de 1,9 mil funcionários das Casas Bahia. A medida ocorreu após a empresa pedir um mandado de segurança para derrubar a liminar que determinava a reintegração dos trabalhadores.

A decisão da juíza Sandra Nara Bernardo Silva foi tomada após a empresa deixar de apresentar os documentos necessários para o julgamento do caso. Por conta disso, a magistrada rejeitou o mandado de segurança das Casas Bahia.

Casas Bahia

Casas Bahia por Moysés Suzart
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A empresa recorreu após o Tribunal determinar a suspensão das demissões de cerca de 1,9 mil funcionários, decorrentes do fechamento de 298 lojas em todo o país. Segundo a juíza Katarina Roberta Mousinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, as demissões não passaram por mediação sindical, procedimento exigido pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais trabalhistas.

A empresa foi obrigada a restabelecer os vínculos trabalhistas, incluir os funcionários na folha de pagamento e no plano de saúde e manter os benefícios assistenciais. Novas demissões só poderão ocorrer se tiverem intermediação dos sindicatos.

Após a suspensão das demissões, a varejista declarou que respeita as decisões judiciais e que prestará os esclarecimentos que forem solicitados.

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