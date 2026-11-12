Justiça marca leilão de shopping em capital nordestina por R$ 220 milhões

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Millena Marques
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:41
O imóvel onde funciona o Aracaju Parque Shopping será colocado à venda em um leilão judicial eletrônico no dia 18 de dezembro. O lance mínimo estabelecido é de R$ 220 milhões, conforme edital expedido pela 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju.
A venda ocorre no âmbito de um processo de recuperação judicial, seguindo as regras previstas na Lei nº 11.101/2005. Nesse tipo de procedimento, a Justiça determina a alienação pública de bens para arrecadar recursos destinados ao pagamento de dívidas relacionadas ao processo. As informações são do g1 Sergipe.
Em nota, a assessoria de comunicação do shopping informou que a administração do empreendimento está sob responsabilidade da JR Malls desde junho de 2025. A empresa foi contratada para preparar o ativo e organizar a operação para esta etapa de negociação.
O diretor da JR Malls e porta-voz oficial do Aracaju Parque Shopping, Josivaldo Ramos, afirmou que a realização do leilão não significa uma paralisação das atividades do empreendimento. Segundo ele, a mudança de proprietário pode abrir espaço para novos investimentos.
"O leilão não representa uma interrupção, mas sim o início de um novo e promissor ciclo de investimentos. A chegada de um novo proprietário trará fôlego renovado, capacidade de expansão e ainda mais valorização para os nossos lojistas e clientes [...]", declarou.
A assessoria também esclareceu que o eventual comprador não ficará responsável por dívidas anteriores à aquisição. O shopping continuará em funcionamento normalmente, sem que o processo de venda represente o encerramento das atividades comerciais.
Os interessados em vistoriar o imóvel devem agendar previamente a visita com a equipe do Leiloeiro Oficial. O contato pode ser feito pelos telefones (79) 3211-6418, (79) 99836-5206 e (79) 99984-0984, ou pelo e-mail contato@lancese.com.br.