NORDESTE

Justiça marca leilão de shopping em capital nordestina por R$ 220 milhões

Eventual comprador não ficará responsável por dívidas anteriores à aquisição

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:41

Aracaju Parque Shopping Crédito: Divulgação/APS

O imóvel onde funciona o Aracaju Parque Shopping será colocado à venda em um leilão judicial eletrônico no dia 18 de dezembro. O lance mínimo estabelecido é de R$ 220 milhões, conforme edital expedido pela 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju.

A venda ocorre no âmbito de um processo de recuperação judicial, seguindo as regras previstas na Lei nº 11.101/2005. Nesse tipo de procedimento, a Justiça determina a alienação pública de bens para arrecadar recursos destinados ao pagamento de dívidas relacionadas ao processo. As informações são do g1 Sergipe.

Em nota, a assessoria de comunicação do shopping informou que a administração do empreendimento está sob responsabilidade da JR Malls desde junho de 2025. A empresa foi contratada para preparar o ativo e organizar a operação para esta etapa de negociação.

O diretor da JR Malls e porta-voz oficial do Aracaju Parque Shopping, Josivaldo Ramos, afirmou que a realização do leilão não significa uma paralisação das atividades do empreendimento. Segundo ele, a mudança de proprietário pode abrir espaço para novos investimentos.

"O leilão não representa uma interrupção, mas sim o início de um novo e promissor ciclo de investimentos. A chegada de um novo proprietário trará fôlego renovado, capacidade de expansão e ainda mais valorização para os nossos lojistas e clientes [...]", declarou.

A assessoria também esclareceu que o eventual comprador não ficará responsável por dívidas anteriores à aquisição. O shopping continuará em funcionamento normalmente, sem que o processo de venda represente o encerramento das atividades comerciais.