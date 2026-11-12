Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça marca leilão de shopping em capital nordestina por R$ 220 milhões

Eventual comprador não ficará responsável por dívidas anteriores à aquisição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:41

Aracaju Parque Shopping
Aracaju Parque Shopping Crédito: Divulgação/APS

O imóvel onde funciona o Aracaju Parque Shopping será colocado à venda em um leilão judicial eletrônico no dia 18 de dezembro. O lance mínimo estabelecido é de R$ 220 milhões, conforme edital expedido pela 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju.

A venda ocorre no âmbito de um processo de recuperação judicial, seguindo as regras previstas na Lei nº 11.101/2005. Nesse tipo de procedimento, a Justiça determina a alienação pública de bens para arrecadar recursos destinados ao pagamento de dívidas relacionadas ao processo. As informações são do g1 Sergipe. 

Em nota, a assessoria de comunicação do shopping informou que a administração do empreendimento está sob responsabilidade da JR Malls desde junho de 2025. A empresa foi contratada para preparar o ativo e organizar a operação para esta etapa de negociação.

O diretor da JR Malls e porta-voz oficial do Aracaju Parque Shopping, Josivaldo Ramos, afirmou que a realização do leilão não significa uma paralisação das atividades do empreendimento. Segundo ele, a mudança de proprietário pode abrir espaço para novos investimentos.

Leia mais

Imagem - Ataque hacker expõe CPFs de 7,6 milhões de clientes de subsidiária da Caixa; veja quais dados vazaram

Ataque hacker expõe CPFs de 7,6 milhões de clientes de subsidiária da Caixa; veja quais dados vazaram

Imagem - Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil

Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil

Imagem - Gerente do Bradesco que recebia R$ 9 mil a menos que colega na mesma função tem pedido de equiparação salarial negado pela Justiça

Gerente do Bradesco que recebia R$ 9 mil a menos que colega na mesma função tem pedido de equiparação salarial negado pela Justiça

"O leilão não representa uma interrupção, mas sim o início de um novo e promissor ciclo de investimentos. A chegada de um novo proprietário trará fôlego renovado, capacidade de expansão e ainda mais valorização para os nossos lojistas e clientes [...]", declarou.

A assessoria também esclareceu que o eventual comprador não ficará responsável por dívidas anteriores à aquisição. O shopping continuará em funcionamento normalmente, sem que o processo de venda represente o encerramento das atividades comerciais.

Os interessados em vistoriar o imóvel devem agendar previamente a visita com a equipe do Leiloeiro Oficial. O contato pode ser feito pelos telefones (79) 3211-6418, (79) 99836-5206 e (79) 99984-0984, ou pelo e-mail contato@lancese.com.br.

Tags:

Aracaju Sergipe

Mais recentes

Imagem - Ataque hacker expõe CPFs de 7,6 milhões de clientes de subsidiária da Caixa; veja quais dados vazaram

Ataque hacker expõe CPFs de 7,6 milhões de clientes de subsidiária da Caixa; veja quais dados vazaram
Imagem - Timemania 2467 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (12)

Timemania 2467 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (12)
Imagem - Mega-Sena 3085 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (12)

Mega-Sena 3085 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (12)