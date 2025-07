MG

Justiça proíbe plantões simultâneos que rendiam até R$ 40 mil por mês a médicos

Há relatos também que algumas escalas ultrapassavam 96 horas consecutivas de trabalho

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o Hospital São Sebastião, administrado pela Casa de Caridade de Viçosa, encerre a prática de plantões simultâneos com pagamento em dobro a médicos. A decisão da 2ª Vara Cível de Viçosa, divulgada na terça-feira (23), atende a uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que apontou irregularidades nas escalas da instituição, incluindo jornadas excessivas e acúmulo de funções no mesmo horário. >

De acordo com o Ministério Público, foi identificado que ao menos um médico era escalado para dois plantões ao mesmo tempo e recebia por ambas as funções. Em algumas semanas, esse profissional teria recebido cerca de R$ 10 mil, totalizando aproximadamente R$ 40 mil mensais apenas com os plantões. A promotoria também relatou que algumas escalas ultrapassavam 96 horas consecutivas de trabalho.>

Na avaliação da Justiça, a Casa de Caridade teve conhecimento das irregularidades e foi omissa, agindo apenas após a atuação do Ministério Público. A sentença afirma que houve conivência da instituição com a prática de jornadas e pagamentos excessivos, comprometendo o serviço prestado à população.>

O hospital se manifestou por meio de nota ao portal G1, informando que os fatos investigados ocorreram entre a inauguração da UTI Neonatal e o ano de 2022, ou seja, antes da atual gestão assumir o comando da instituição no final de 2024. A administração atual declarou estar cumprindo integralmente as determinações da Justiça, além de tomar providências administrativas e jurídicas para corrigir a situação.>

A nova diretoria, em parceria com a empresa Health Consultores Associados, disse estar reestruturando as escalas de plantão. Entre as medidas adotadas, está a proibição expressa de plantões simultâneos e de jornadas superiores a 24 horas, em conformidade com as normas legais e éticas do setor de saúde. Ainda segundo a nota, estão em andamento ações para apurar e recuperar os valores pagos indevidamente.>