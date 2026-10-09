CRIME

Justiça revoga prisão da mãe de menino morto pelo pai por não responder 'bom dia'

Pai da criança, o norte-americano D’andre Grayson, segue preso preventivamente e responde por homicídio qualificado e tortura

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:58

Pai é acusado de matar filho de 3 anos após criança não dar "bom dia" Crédito: Reprodução

A Justiça concedeu liberdade provisória a Mayanna Angelina Rodgers, mãe de Oliver Grayson, menino de 3 anos que morreu após ser espancado pelo pai na Região Metropolitana de Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (8) e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, segundo informações do g1.

Mayanna responde a quatro acusações de tortura por omissão, relacionadas ao filho e aos outros três irmãos dele. As denúncias de homicídio contra a mulher foram arquivadas. Ela havia sido presa no contexto da investigação sobre as agressões que levaram à morte da criança.

Pai é suspeito de matar filho de 3 anos após criança não dar "bom dia" 1 de 3

Ao justificar a mudança na situação prisional, o juiz Guilherme Pires Mitidiero, da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal de Viamão, afirmou que os elementos atuais do processo são diferentes daqueles considerados quando a prisão preventiva foi decretada. Segundo a decisão, embora a gravidade dos fatos permaneça, os fundamentos para manter a medida extrema estão enfraquecidos.

Oliver morreu na quarta-feira (8), depois de ser agredido pelo pai, o missionário norte-americano D’andre Grayson, de 33 anos. Conforme as informações divulgadas sobre o caso, o homem teria espancado o menino após ele não responder a um cumprimento de “bom dia”.

Em depoimento à polícia, D’andre afirmou ter atingido o filho com socos no peito e no abdômen e relatou ter batido a cabeça da criança contra o chão. Oliver foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, mas não resistiu aos ferimentos. O pai foi preso no domingo (5), após confessar as agressões.