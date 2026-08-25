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Justiça solta empresário acusado de jogar mulher do 10º andar de prédio

Alex Leandro Bispo dos Santos havia sido preso em dezembro do ano passado; Maria Katiane era natural de Crateús, interior do Ceará, mas morava na capital paulista

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:36

Alex Leandro Bispo dos Santos é acusado de jogar Maria Katiane da Silva do 10º andar
Alex Leandro Bispo dos Santos é acusado de jogar Maria Katiane da Silva do 10º andar Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo mandou soltar o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, preso em dezembro do ano passado, suspeito de jogar Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, do 10º andar do prédio onde ela morava, no Morumbi, zona sul da capital.

A decisão é do dia 6 de agosto. O alvará de soltura foi cumprido no dia 10. A defesa do empresário não foi localizada.

De acordo com a decisão, Bispo dos Santos não poderá se aproximar das testemunhas, por no mínimo 500 metros, manter contato por WhatsApp ou por telefone, e terá que se apresentar a cada dois meses em juízo.

Veja o momento das agressões antes de mulher ser encontrada morta

Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agrediu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, agride Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos por Reprodução
A agressão começa no estacionamento do prédio e segue dentro do elevador por Reprodução
No vídeo, é possível ver Alex arrastando Maria Katiane pelo estacionamento por Reprodução
Em seguida, ela cai no chão e é agredida por diversas vezes até ser levada ao elevador por Reprodução
As agressões continuam na sequência por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar continua agredindo a vítima no estacionamento  por Reprodução
Dentro do elevador, os dois discutem e Alex agarra o pescoço da mulher. Depois, ele retira ela à força do elevador. por Reprodução
Dentro do elevador, vítima é acuada e agredida por Reprodução
Dentro do elevador, vítima é acuada e agredida por Reprodução
Dentro do elevador, vítima é acuada e agredida por Reprodução
Dentro do elevador, vítima é acuada e agredida por Reprodução
Vítima é arrastasda para fora do elevador  por Reprodução
Vítima é arrastasda para fora do elevador por Reprodução
Vítima é arrastasda para fora do elevador por Reprodução
Menos de um minuto depois, Alex volta ao elevador e é flagrado se agachando com as mãos na cabeça por Reprodução
Menos de um minuto depois, Alex volta ao elevador e é flagrado se agachando com as mãos na cabeça por Reprodução
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Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agrediu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução

O empresário se tornou réu em fevereiro deste ano. O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal. Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso em dezembro do último ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o crime ocorreu no dia 29 de novembro. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio, mas não houve detalhes sobre suspeitos da época. Depois, no decorrer da investigação, Santos, apontado como companheiro da vítima, passou a ser investigado por feminicídio

Maria Katiane era natural de Crateús, no interior do Ceará, mas morava na capital paulista. Ela tinha uma filha, que mora em Crateús e estuda na Escola Sônia Burgos. A jovem era ativa em seu perfil no Instagram, o qual usava para publicar fotos de viagens e vídeos bem-humorados sobre cabelo, maquiagem e rotina de exercícios.

De acordo com dados da SSP, o Estado de São Paulo registrou 207 casos de feminicídio entre janeiro e outubro do último ano, com 114 registros no interior, 40 na Região Metropolitana de São Paulo e 53 na capital, o que representa um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Tags:

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