SÃO PAULO

Justiça solta empresário acusado de jogar mulher do 10º andar de prédio

Alex Leandro Bispo dos Santos havia sido preso em dezembro do ano passado; Maria Katiane era natural de Crateús, interior do Ceará, mas morava na capital paulista

Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:36

Alex Leandro Bispo dos Santos é acusado de jogar Maria Katiane da Silva do 10º andar Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo mandou soltar o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, preso em dezembro do ano passado, suspeito de jogar Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, do 10º andar do prédio onde ela morava, no Morumbi, zona sul da capital.

A decisão é do dia 6 de agosto. O alvará de soltura foi cumprido no dia 10. A defesa do empresário não foi localizada.

De acordo com a decisão, Bispo dos Santos não poderá se aproximar das testemunhas, por no mínimo 500 metros, manter contato por WhatsApp ou por telefone, e terá que se apresentar a cada dois meses em juízo.

Veja o momento das agressões antes de mulher ser encontrada morta 1 de 22

O empresário se tornou réu em fevereiro deste ano. O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal. Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso em dezembro do último ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o crime ocorreu no dia 29 de novembro. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio, mas não houve detalhes sobre suspeitos da época. Depois, no decorrer da investigação, Santos, apontado como companheiro da vítima, passou a ser investigado por feminicídio

Maria Katiane era natural de Crateús, no interior do Ceará, mas morava na capital paulista. Ela tinha uma filha, que mora em Crateús e estuda na Escola Sônia Burgos. A jovem era ativa em seu perfil no Instagram, o qual usava para publicar fotos de viagens e vídeos bem-humorados sobre cabelo, maquiagem e rotina de exercícios.