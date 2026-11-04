DECISÃO

Justiça suspende demolição de muro de mais de 570 metros em praia do Nordeste

Barreira no Pontal de Maracaípe, em Pernambuco, ultrapassa o dobro da extensão autorizada e é alvo de ação por danos ambientais

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:08

Pontal de Maracaípe, em Ipojuca Crédito: Prefeitura de Ipojuca

Um muro de 570,8 metros instalado no Pontal de Maracaípe, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, continuará de pé enquanto a Justiça analisa a legalidade da construção. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) suspendeu a ordem de demolição até que a primeira instância profira sentença na ação civil pública sobre o caso. A estrutura é alvo de denúncias de obstrução do acesso à praia e de danos ambientais.

Segundo o portal Uol, a decisão foi assinada em 19 de outubro pelo desembargador federal Leonardo Carvalho, relator na 7ª Turma do tribunal. O magistrado avaliou que a remoção antecipada poderia provocar efeitos irreversíveis e comprometer uma eventual solução diferente ao fim do processo. A suspensão não reconhece a regularidade da obra nem descarta os problemas apontados pelos técnicos.

Composta por troncos de coqueiros e sacos de ráfia preenchidos com areia, a barreira recebeu autorização da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) para ter até 250 metros. A perícia judicial, no entanto, identificou uma extensão de 570,8 metros. As autorizações ambientais foram posteriormente canceladas pelo órgão.

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O tamanho não foi a única irregularidade apontada. Conforme o Diario de Pernambuco, o laudo identificou supressão de vegetação de restinga, alterações na dinâmica costeira e interferência em trechos utilizados por tartarugas marinhas para desova. A Secretaria do Patrimônio da União também constatou ocupação de 1.089,61 metros quadrados de área federal.

A deterioração dos materiais usados na construção motivou outro alerta. Em janeiro de 2025, o Ministério Público de Pernambuco recomendou a retirada da barreira e informou que os sacos de ráfia estavam liberando resíduos no ambiente. O órgão também pediu medidas para recuperar a restinga e restabelecer as condições naturais de reprodução das tartarugas.

Naquele mês, uma operação da CPRH chegou a remover parte do muro. O trecho foi reconstruído poucas horas depois, conforme reportagem da Marco Zero Conteúdo publicada na ocasião.

Em maio deste ano, a 35ª Vara Federal de Pernambuco determinou a retirada integral da estrutura e deu prazo de 15 dias para que o responsável realizasse o serviço. Caso a ordem fosse descumprida, Ibama e CPRH poderiam executar a demolição, com cobrança dos custos ao proprietário.

O empresário João Vita Fragoso de Medeiros, responsável pela construção, recorreu dessa determinação. Segundo o Diario de Pernambuco, ele sustenta que a barreira protege o imóvel e atribui a erosão a causas naturais e a intervenções públicas antigas na região. Também contesta a medição apresentada na perícia: em sua argumentação, 182 metros seriam de contenção e os outros 388 corresponderiam a uma cerca delimitadora instalada por determinação da Justiça estadual.