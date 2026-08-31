Justiça veta venda de lotes e manda derrubar condomínio com 5 mil moradores

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Metrópoles
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:01
A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), proibiu a venda, a negociação de lotes e a realização de novas construções no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, das quadras 4 a 11. As determinações fazem parte de sentença que também prevê a demolição das edificações no local. O caso, no entanto, foi encaminhado à Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSC), que deverá atuar na busca de solução para o conflito.
No documento encaminhado à comissão, a Justiça classifica o caso como “conflito fundiário coletivo urbano de grande complexidade”. Segundo o relatório, há 5 mil pessoas distribuídas em mais de 400 casas pelo condomínio.