EMBATE

Kátia Abreu diz que Janja tem mais espaço que Alckmin na campanha de Lula: 'Prioridade é aparecer ou eleger o marido?’

Primeira-dama rebate afirmando que tem "respaldo" do presidente Lula

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:56

Janja e Kátia Abreu Crédito: Reproduçaõ

A participação de Janja da Silva na campanha pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de críticas da ex-senadora Kátia Abreu, que coordena a candidatura petista no Tocantins. Ao defender maior protagonismo para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Kátia questionou o efeito eleitoral da exposição da primeira-dama. Em resposta, o gabinete de Janja informou que ela continuará na campanha com o apoio do presidente.

A divergência veio a público após uma reunião de integrantes da campanha na terça-feira (6), em Brasília, para discutir a estratégia do segundo turno. As declarações de Kátia no encontro foram reveladas pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, e confirmadas pela ex-senadora nesta quarta-feira (7), em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

“A primeira-dama está ocupando um espaço maior do que o vice-presidente. E não querendo desmerecê-la. Ao contrário, querendo enaltecer o vice-presidente Alckmin”, afirmou.

Lula e Janja 1 de 14

Em entrevista ao Globo, Kátia sustentou que a discussão deve se concentrar na capacidade de conquistar votos. Para ela, a experiência de Alckmin pode ajudar a candidatura entre empresários, no mercado financeiro e em São Paulo.

“Não se trata de implicância com ela, se trata de uma implicância com o excesso dela que não está gerando coisas positivas”, declarou ao jornal. “Qual é a prioridade: aparecer ou eleger o marido?”.

A ex-senadora disse que não pretendia tornar pública a avaliação apresentada na reunião fechada, mas que manteria sua posição após o vazamento. Na GloboNews, afirmou conhecer pouco Janja e não ter “nada contra” a primeira-dama.

O gabinete de Janja, por sua vez, defendeu a legitimidade da participação dela nas atividades eleitorais.

“Independente do que falem, Janja seguirá na campanha. Sua participação é legítima e sempre respaldada pelo presidente Lula. O objetivo de todos os envolvidos é um só: reeleger o presidente!”, informou em nota.

As críticas de Kátia também alcançaram a comunicação do governo e a composição da coordenação eleitoral. Ao Globo, ela avaliou que os programas da gestão não foram apresentados de maneira eficiente à população e cobrou a inclusão de aliados e especialistas nas decisões para o segundo turno.

“Não pode ser o Sidônio dono de tudo, absoluto numa crise desta. Ele falhou”, afirmou, ao criticar a centralização da estratégia de comunicação.

Na GloboNews, Kátia também disse que a relação do governo com os partidos de centro poderia ter sido mais intensa durante o mandato. A ex-senadora defendeu que representantes de outras legendas tenham mais espaço na campanha, hoje concentrada, segundo sua avaliação, em integrantes do PT.