Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kátia Abreu diz que Janja tem mais espaço que Alckmin na campanha de Lula: 'Prioridade é aparecer ou eleger o marido?’

Primeira-dama rebate afirmando que tem "respaldo" do presidente Lula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:56

Janja e Kátia Abreu
Janja e Kátia Abreu Crédito: Reproduçaõ

A participação de Janja da Silva na campanha pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de críticas da ex-senadora Kátia Abreu, que coordena a candidatura petista no Tocantins. Ao defender maior protagonismo para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Kátia questionou o efeito eleitoral da exposição da primeira-dama. Em resposta, o gabinete de Janja informou que ela continuará na campanha com o apoio do presidente.

A divergência veio a público após uma reunião de integrantes da campanha na terça-feira (6), em Brasília, para discutir a estratégia do segundo turno. As declarações de Kátia no encontro foram reveladas pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, e confirmadas pela ex-senadora nesta quarta-feira (7), em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

“A primeira-dama está ocupando um espaço maior do que o vice-presidente. E não querendo desmerecê-la. Ao contrário, querendo enaltecer o vice-presidente Alckmin”, afirmou.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
1 de 14
Janja e Lula por Reprodução

Em entrevista ao Globo, Kátia sustentou que a discussão deve se concentrar na capacidade de conquistar votos. Para ela, a experiência de Alckmin pode ajudar a candidatura entre empresários, no mercado financeiro e em São Paulo.

“Não se trata de implicância com ela, se trata de uma implicância com o excesso dela que não está gerando coisas positivas”, declarou ao jornal. “Qual é a prioridade: aparecer ou eleger o marido?”.

A ex-senadora disse que não pretendia tornar pública a avaliação apresentada na reunião fechada, mas que manteria sua posição após o vazamento. Na GloboNews, afirmou conhecer pouco Janja e não ter “nada contra” a primeira-dama.

O gabinete de Janja, por sua vez, defendeu a legitimidade da participação dela nas atividades eleitorais.

“Independente do que falem, Janja seguirá na campanha. Sua participação é legítima e sempre respaldada pelo presidente Lula. O objetivo de todos os envolvidos é um só: reeleger o presidente!”, informou em nota.

As críticas de Kátia também alcançaram a comunicação do governo e a composição da coordenação eleitoral. Ao Globo, ela avaliou que os programas da gestão não foram apresentados de maneira eficiente à população e cobrou a inclusão de aliados e especialistas nas decisões para o segundo turno.

“Não pode ser o Sidônio dono de tudo, absoluto numa crise desta. Ele falhou”, afirmou, ao criticar a centralização da estratégia de comunicação.

Na GloboNews, Kátia também disse que a relação do governo com os partidos de centro poderia ter sido mais intensa durante o mandato. A ex-senadora defendeu que representantes de outras legendas tenham mais espaço na campanha, hoje concentrada, segundo sua avaliação, em integrantes do PT.

Filiada ao partido neste ano, após passagens por siglas como DEM, PP e MDB, Kátia foi ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff e presidiu a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Mais recentes

Imagem - Justiça proíbe Amazon de obrigar funcionários a ficar até 12 horas em pé em centro de distribuição no Brasil

Justiça proíbe Amazon de obrigar funcionários a ficar até 12 horas em pé em centro de distribuição no Brasil
Imagem - Governador eleito mostra apartamento funcional e benefícios de políticos: 'Sabe quem paga isso aqui? Vocês'

Governador eleito mostra apartamento funcional e benefícios de políticos: 'Sabe quem paga isso aqui? Vocês'
Imagem - 'Feminicídio não existe': deputada eleita é investigada por invadir sindicato para protestar contra reajuste de professores e arremessar pés de galinha

'Feminicídio não existe': deputada eleita é investigada por invadir sindicato para protestar contra reajuste de professores e arremessar pés de galinha