Kátia Abreu diz que Janja tem mais espaço que Alckmin na campanha de Lula: 'Prioridade é aparecer ou eleger o marido?’

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Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:56
A participação de Janja da Silva na campanha pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de críticas da ex-senadora Kátia Abreu, que coordena a candidatura petista no Tocantins. Ao defender maior protagonismo para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Kátia questionou o efeito eleitoral da exposição da primeira-dama. Em resposta, o gabinete de Janja informou que ela continuará na campanha com o apoio do presidente.
A divergência veio a público após uma reunião de integrantes da campanha na terça-feira (6), em Brasília, para discutir a estratégia do segundo turno. As declarações de Kátia no encontro foram reveladas pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, e confirmadas pela ex-senadora nesta quarta-feira (7), em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.
“A primeira-dama está ocupando um espaço maior do que o vice-presidente. E não querendo desmerecê-la. Ao contrário, querendo enaltecer o vice-presidente Alckmin”, afirmou.
Lula e Janja
Em entrevista ao Globo, Kátia sustentou que a discussão deve se concentrar na capacidade de conquistar votos. Para ela, a experiência de Alckmin pode ajudar a candidatura entre empresários, no mercado financeiro e em São Paulo.
“Não se trata de implicância com ela, se trata de uma implicância com o excesso dela que não está gerando coisas positivas”, declarou ao jornal. “Qual é a prioridade: aparecer ou eleger o marido?”.
A ex-senadora disse que não pretendia tornar pública a avaliação apresentada na reunião fechada, mas que manteria sua posição após o vazamento. Na GloboNews, afirmou conhecer pouco Janja e não ter “nada contra” a primeira-dama.
O gabinete de Janja, por sua vez, defendeu a legitimidade da participação dela nas atividades eleitorais.
“Independente do que falem, Janja seguirá na campanha. Sua participação é legítima e sempre respaldada pelo presidente Lula. O objetivo de todos os envolvidos é um só: reeleger o presidente!”, informou em nota.
As críticas de Kátia também alcançaram a comunicação do governo e a composição da coordenação eleitoral. Ao Globo, ela avaliou que os programas da gestão não foram apresentados de maneira eficiente à população e cobrou a inclusão de aliados e especialistas nas decisões para o segundo turno.
Na GloboNews, Kátia também disse que a relação do governo com os partidos de centro poderia ter sido mais intensa durante o mandato. A ex-senadora defendeu que representantes de outras legendas tenham mais espaço na campanha, hoje concentrada, segundo sua avaliação, em integrantes do PT.
Filiada ao partido neste ano, após passagens por siglas como DEM, PP e MDB, Kátia foi ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff e presidiu a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).