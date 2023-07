Lançamento do 'Novo PAC' é adiado para agosto

A Casa Civil adiou novamente o lançamento do Novo PAC, programa de investimentos em obras públicas e de parcerias público-privadas. A cerimônia estava marcada para o dia 27 de julho, mas segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a previsão para lançamento é agosto. A data ainda não foi definida.



Segundo o Metrópoles, o adiamento foi uma ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer que o Novo PAC seja lançado após o encerramento do recesso parlamentar de julho no Congresso Nacional.