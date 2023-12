Lancha pega fogo em Caraguatatuba, no litoral norte de SP; duas pessoas são hospitalizadas

Uma lancha com 11 pessoas pegou fogo em alto-mar na tarde desta quinta-feira, 28, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O motivo do incêndio ainda é investigado. Dois tripulantes foram socorridos para um hospital da cidade.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h, quando a embarcação estava nos arredores da Praia de Capricórnio. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma fumaça espessa saindo da lancha durante o incêndio.