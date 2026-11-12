PROMOÇÃO

Latam lança Black Friday com descontos de até 70% em hotéis e 45% em pacotes de viagem

Campanha segue até 25 de novembro e reúne ofertas em hospedagens, aluguel de carros, seguro viagem e parques temáticos

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:17

Avião da Latam Crédito: Reprodução

A Latam Brasil lançou o Esquenta Black Friday 2026 com descontos de até 70% em hotéis e 45% em pacotes de viagem. A campanha, que acontece até 25 de novembro, reúne condições especiais para quem pretende organizar viagens nacionais e internacionais, incluindo ofertas em aluguel de veículos, seguro viagem e ingressos para parques temáticos.

Em parceria com a Decolar, a companhia oferece até 45% de desconto em pacotes que incluem voo e hospedagem. As compras podem ser parceladas em até seis vezes sem juros e incluem uma bagagem despachada de 23 kg para viagens nacionais. Os clientes também acumulam seis Milhas Latam Pass e seis Pontos Qualificáveis por dólar gasto.

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Quem optar pelo pagamento com milhas poderá conseguir até 50% de desconto em pacotes de viagem, até 70% em hotéis, até 30% em aluguel de carros em reservas selecionadas e até 40% em passeios e atrações turísticas. As ofertas permitem combinar milhas e dinheiro, com parcelamento da diferença em até seis vezes sem juros.

Descontos em aluguel de carros e seguro viagem

A campanha também oferece descontos de até 15% na locação de veículos com parceiros nacionais e internacionais da Latam. As reservas garantem o acúmulo de seis Milhas Latam Pass e seis Pontos Qualificáveis por dólar gasto. Entre os benefícios estão cancelamento gratuito e a possibilidade de reservar o veículo e pagar posteriormente.

Na contratação de seguro viagem pela Assist Card, os clientes terão 25% de desconto utilizando o cupom ESQUENTALATAM. A oferta inclui cobertura médica de até US$ 1 milhão, proteção em mais de 190 países, atendimento humano 24 horas e reembolso digital.

Os consumidores também poderão acumular seis Milhas Latam Pass e seis Pontos Qualificáveis por dólar gasto. Clientes elegíveis dos planos 250 e 1 Milhão ainda terão acesso a salas VIP.

Promoção para os parques da Universal em Orlando

Quem planeja viajar para Orlando, nos Estados Unidos, também poderá aproveitar condições especiais para visitar os parques temáticos do Universal Orlando Resort.

Na compra de ingressos para três ou mais dias, a promoção oferece R$ 700 de desconto por reserva, para aquisições a partir de R$ 9 mil. Já na contratação de hotel e ingressos para três ou mais dias, o desconto chega a R$ 1 mil por reserva, além de até 30% de abatimento na hospedagem. Nesse caso, o valor mínimo da compra é de R$ 11 mil.

As ofertas incluem parcelamento em até dez vezes sem juros, acúmulo de seis Milhas Latam Pass e seis Pontos Qualificáveis por dólar gasto, além de assistência personalizada sem custo adicional.