BRASIL

Laudo aponta que soco de Pedro Turra causou morte de adolescente após briga por chiclete

Segundo o laudo, "a ação contundente exercida contra a região temporal esquerda do crâneo da vítima foi a causa única, eficiente e imediata"

Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:18

Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

O Instituto Médico-Legal (IML) concluiu, após realização da última perícia complementar do laudo cadavérico de Rodrigo Castanheira, morto aos 16 anos, que a causa do óbito do jovem foi o soco deferido pelo ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso.

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