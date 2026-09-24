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Laudo aponta que soco de Pedro Turra causou morte de adolescente após briga por chiclete

Segundo o laudo, "a ação contundente exercida contra a região temporal esquerda do crâneo da vítima foi a causa única, eficiente e imediata"

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:18

Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra
Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

O Instituto Médico-Legal (IML) concluiu, após realização da última perícia complementar do laudo cadavérico de Rodrigo Castanheira, morto aos 16 anos, que a causa do óbito do jovem foi o soco deferido pelo ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso.

Jovens discutiram por conta de um chiclete

Suspeito foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Suspeito foi preso em flagrante por Reprodução
Suspeito foi preso em flagrante por Reprodução
Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra por Reprodução
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Suspeito foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução

Segundo o laudo, “a ação contundente exercida contra a região temporal esquerda do crâneo da vítima foi a causa única, eficiente e imediata”. Em virtude disso, o impacto provocou uma fratura temporal esquerda e um hematoma epidural, que começou a comprimir o cérebro.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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