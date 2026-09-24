Laudo aponta que soco de Pedro Turra causou morte de adolescente após briga por chiclete

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Metrópoles
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:18
O Instituto Médico-Legal (IML) concluiu, após realização da última perícia complementar do laudo cadavérico de Rodrigo Castanheira, morto aos 16 anos, que a causa do óbito do jovem foi o soco deferido pelo ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso.
Jovens discutiram por conta de um chiclete
Segundo o laudo, “a ação contundente exercida contra a região temporal esquerda do crâneo da vítima foi a causa única, eficiente e imediata”. Em virtude disso, o impacto provocou uma fratura temporal esquerda e um hematoma epidural, que começou a comprimir o cérebro.