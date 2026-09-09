CRIME

Laudo encontra 14 hematomas em corpo de esposa de PM morta dentro de casa

Exame encontrou marcas nas mãos, pés, joelhos e perna de Larissa Morata

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:41

Vinícius foi preso pela morte de Larissa Crédito: Reprodução

O laudo necroscópico de Larissa da Cruz Morata, 29 anos, encontrou ao menos 14 marcas semelhantes a hematomas espalhadas pelo corpo da mulher, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro da casa onde vivia com o marido, em Embu das Artes, na em São Paulo. As lesões foram identificadas nas mãos, nos pés, nos joelhos e na perna esquerda, segundo informações do g1.

Entre as marcas descritas pelos peritos estão uma equimose de 4 cm por 2 cm na lateral da mão esquerda, outra no dorso da mão direita e duas nos pés. O exame também apontou cinco lesões na perna esquerda e outras cinco nos joelhos, sendo três no direito e duas no esquerdo. O documento, porém, não estabelece quando nem de que forma os ferimentos foram provocados.

Larissa foi morta dentro da própria casa 1 de 9

Por esse motivo, o laudo não permite concluir, isoladamente, que as marcas tenham sido causadas por agressões. Segundo o exame, as equimoses podem ter origem em diferentes circunstâncias, como quedas ou outros tipos de impacto. A própria coloração arroxeada não é suficiente para determinar com precisão quando as lesões ocorreram.

O documento registra ainda a presença de “muitos fios de cabelos soltos” presos à calça usada por Larissa. Os peritos não identificaram sangue nos fios e o exame não esclarece a quem pertenciam os cabelos nem como eles foram parar na roupa da vítima. A morte foi atribuída a um traumatismo craniano provocado por ferimento de arma de fogo.

Larissa foi atingida por um único disparo, que entrou pela região temporal esquerda do crânio e saiu pela área temporoparietal direita. O laudo descreve que o projétil percorreu o corpo de trás para frente e da esquerda para a direita antes de se perder no ambiente. O exame toxicológico ainda não foi concluído.