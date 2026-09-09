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Laudo encontra 14 hematomas em corpo de esposa de PM morta dentro de casa

Exame encontrou marcas nas mãos, pés, joelhos e perna de Larissa Morata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:41

Vinícius foi preso pela morte de Larissa
Vinícius foi preso pela morte de Larissa Crédito: Reprodução

O laudo necroscópico de Larissa da Cruz Morata, 29 anos, encontrou ao menos 14 marcas semelhantes a hematomas espalhadas pelo corpo da mulher, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro da casa onde vivia com o marido, em Embu das Artes, na em São Paulo. As lesões foram identificadas nas mãos, nos pés, nos joelhos e na perna esquerda, segundo informações do g1.

Entre as marcas descritas pelos peritos estão uma equimose de 4 cm por 2 cm na lateral da mão esquerda, outra no dorso da mão direita e duas nos pés. O exame também apontou cinco lesões na perna esquerda e outras cinco nos joelhos, sendo três no direito e duas no esquerdo. O documento, porém, não estabelece quando nem de que forma os ferimentos foram provocados.

Larissa foi morta dentro da própria casa

Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi achada morta no banheiro por Reprodução
Família não acredita em suicídio por Reprodução
Larissa tinha 29 anos por Reprodução
Larisa era casada com PM por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução
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Larissa foi morta dentro da própria casa por Reprodução

Por esse motivo, o laudo não permite concluir, isoladamente, que as marcas tenham sido causadas por agressões. Segundo o exame, as equimoses podem ter origem em diferentes circunstâncias, como quedas ou outros tipos de impacto. A própria coloração arroxeada não é suficiente para determinar com precisão quando as lesões ocorreram.

O documento registra ainda a presença de “muitos fios de cabelos soltos” presos à calça usada por Larissa. Os peritos não identificaram sangue nos fios e o exame não esclarece a quem pertenciam os cabelos nem como eles foram parar na roupa da vítima. A morte foi atribuída a um traumatismo craniano provocado por ferimento de arma de fogo.

Larissa foi atingida por um único disparo, que entrou pela região temporal esquerda do crânio e saiu pela área temporoparietal direita. O laudo descreve que o projétil percorreu o corpo de trás para frente e da esquerda para a direita antes de se perder no ambiente. O exame toxicológico ainda não foi concluído.

Larissa foi encontrada no banheiro da residência onde morava com o soldado da Polícia Militar Vinícius Costa Silva, de 26 anos, que está preso temporariamente e é investigado pela morte da esposa. Ele nega o crime e afirma que Larissa tirou a própria vida. O laudo não identificou sinais relacionados a veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, mas essa conclusão não afasta, por si só, a possibilidade de homicídio.

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Tags:

Morta em Casa Marido pm Larissa Cruz Morata

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