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Laudo revela causa da morte de médica brasileira que morreu na Espanha aos 29 anos após correr meia maratona

Oftalmologista participou de prova em Valência e não acordou na manhã seguinte; família aguarda traslado do corpo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:30

Victoria d'Azevedo Silveira
Victoria d'Azevedo Silveira Crédito: Reproduçaõ

A médica oftalmologista Victoria d'Azevedo Silveira, de 29 anos, que morreu durante uma viagem à Espanha após participar de uma meia maratona, sofreu uma "morte súbita". A informação foi confirmada ao g1 pela tia da brasileira, Zélia Silveira d’Azevedo, após a conclusão do laudo pericial nesta semana.

O corpo da gaúcha foi submetido a exames no país europeu e o laudo foi concluído. A família, porém, ainda não recebeu informações sobre o que teria provocado a morte súbita. Segundo Zélia, a expectativa é que o traslado do corpo para o Brasil aconteça na próxima semana.

Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira

Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução
Victoria d'Azevedo Silveira por Reproduçaõ
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Médica e corredora Victoria d'Azevedo Silveira por Reprodução

A morte súbita é caracterizada por acontecer de maneira inesperada, em uma pessoa que aparentemente não apresentava risco iminente de vida.

O que aconteceu

Victoria estava na Espanha com a mãe e tinha como um dos compromissos da viagem participar da Meia Maratona de Valência, no domingo (25).

Após completar a prova, a médica e a mãe saíram para comer e descansaram. No fim da tarde, as duas embarcaram em um trem com destino a Barcelona. Na manhã seguinte, Victoria não acordou.

Segundo a tia, a oftalmologista estava animada com a viagem e comemorava o resultado conquistado na corrida, na qual terminou em segundo lugar entre as brasileiras.

"Estava feliz e fazendo uma coisa que amava, e acompanhada pela mãe, que era quem ela amava muito", descreveu Zélia.

Quem era Victoria

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Victoria era especialista em glaucoma e descrita pelos familiares como uma profissional dedicada e apaixonada pela medicina.

Filha única, mantinha uma relação muito próxima com a família, que a define como uma presença marcante e querida por todos ao redor.

"Era uma luz na nossa família. Não havia quem não gostasse dela. Estava cheia de planos", contou a tia.

A corrida também ocupava um espaço importante na vida da médica. Adepta do esporte há anos, ela mantinha uma rotina disciplinada de treinos, alimentação e atividade física. Desde 2020, treinava com a assessoria esportiva Companhia dos Cavalos.

Em nota de pesar, a equipe lamentou a morte da atleta e relembrou a alegria que ela transmitia aos colegas. "Vic, você sempre nos trouxe alegria. É exatamente com esse teu sorriso que lembraremos eternamente da nossa Cavalinha", diz um trecho da homenagem.

A assessoria também destacou os momentos compartilhados com Victoria desde dezembro de 2020 e encerrou a mensagem com uma declaração de carinho: "JAMAIS TE ESQUECEREMOS!"

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