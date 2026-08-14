LUTO

Laudo revela o que causou a morte de fisioterapeuta aos 30 anos após forte dor na perna

Larissa da Mata Silva começou a sentir dor quando estava em festa e procurou hospital

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:40

Larissa da Mata Silva Crédito: Reprodução

O laudo da Polícia Técnico-Científica esclareceu a causa da morte da fisioterapeuta e professora universitária Larissa da Mata Silva, de 30 anos. Segundo o documento, ela sofreu uma trombose venosa profunda na perna direita, que provocou um tromboembolismo pulmonar.

Larissa, que morava em Goiânia, estava em uma festa na cidade de Mozarlândia, no interior de Goiás, quando procurou atendimento médico por causa de uma forte dor na perna. Durante o período em que permaneceu no hospital, o quadro de saúde apresentou uma piora rápida.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica, o tromboembolismo pulmonar acontece quando um coágulo formado nas veias, geralmente das pernas, chega até o pulmão e bloqueia uma artéria. "O tromboembolismo pulmonar é o bloqueio de uma artéria no pulmão por um coágulo de sangue que viaja desde as veias das pernas", explicou o órgão, de acordo com o portal G1.

Fisioterapeuta morreu após sentir forte dor na perna 1 de 6

No caso de Larissa, além da trombose, surgiram hematomas pelo corpo durante o atendimento. Com o agravamento do quadro, ela precisou ser entubada, mas não resistiu. A fisioterapeuta morreu em 2 de agosto. A conclusão oficial é de morte por causas naturais e a investigação policial deve ser concluída.