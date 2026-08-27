OPORTUNIDADE

Lavadora por R$ 158, micro-ondas por R$ 258 e ar-condicionado por R$ 534: saiba tudo sobre o novo leilão das Casas Bahia

Ao todo, são 367 lotes de eletrodomésticos e eletrônicos, com lances iniciais abaixo dos preços de referência; disputa fica aberta até 4 de setembro

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:16

Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia abriu um novo leilão online com 367 lotes de eletrodomésticos e eletrônicos, incluindo lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, lava e seca, micro-ondas, bebedouros, purificadores de água, centrífugas e outros equipamentos. Há produtos com lances iniciais inferiores a R$ 300, enquanto aparelhos de maior valor aparecem na faixa dos R$ 500. A disputa é realizada pela plataforma Kwara e permanece aberta até 4 de setembro de 2026.

O encerramento começa a partir das 15h, mas cada lote possui um horário específico. Entre os destaques está um ar-condicionado de janela Hisense AW-08CWBRVGU01, com lance inicial de R$ 534. O preço de referência informado no leilão é de R$ 1.348,50, uma diferença de aproximadamente 60%. Os valores apresentados são lances iniciais, e não preços finais de venda. Eles podem aumentar conforme outros interessados apresentem ofertas.

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Produtos mais baratos do leilão

Entre os lotes disponíveis, há opções de eletrodomésticos com lances iniciais abaixo de R$ 300:

Lavadora Suggar: a partir de R$ 158

Lavadora Britânia BLR04: a partir de R$ 182

Lavadora Britânia BLR03: a partir de R$ 196

Centrífuga Britânia BCR15B: a partir de R$ 211

Lavadora Suggar Neo Eco 10 kg: a partir de R$ 222

Purificador Electrolux PE15B + bebedouro Esmaltec EGM30: a partir de R$ 247

Micro-ondas Electrolux MTO30: a partir de R$ 258

Bebedouro de coluna Esmaltec EGC35B: a partir de R$ 275



Casas Bahia 1 de 17

Os valores podem subir durante a disputa, dependendo da quantidade de lances recebidos por cada lote.

Ar-condicionado tem desconto de até 60%

Os aparelhos de ar-condicionado estão entre os produtos de maior destaque desta edição. Um Hisense AW-08CWBRVGU01 aparece com lance inicial de R$ 534, contra preço de referência de R$ 1.348,50. A diferença é de aproximadamente 60%. O equipamento permite controlar funções como temperatura e velocidade da ventilação e também pode ser operado remotamente pelo celular.

Outro modelo disponível é o Ar-Condicionado Split LG Voice S3-Q12JA31K, com lance inicial de R$ 1.277 em um dos lotes. O preço de referência informado é de R$ 2.415,28. O aparelho possui conexão Wi-Fi, integração com o aplicativo LG ThinQ e compatibilidade com comandos de voz.

Também está disponível o LG S3-Q09AA31A, com lance inicial de R$ 1.135. O preço de referência é de R$ 2.129,53, uma diferença de aproximadamente 47%. Esse modelo oferece Wi-Fi, controle pelo celular, comandos de voz e recursos de inteligência artificial capazes de adaptar o funcionamento do equipamento aos hábitos de utilização. Há ainda outro lote com o modelo LG S3-Q12JA31K, dessa vez com lance inicial de R$ 1.777. O equipamento conta com tecnologia Dual Inverter, comandos de voz e recursos inteligentes de climatização.

Como participar do leilão

Para participar, o interessado precisa se cadastrar na plataforma Kwara e seguir as regras estabelecidas para o leilão. Depois de escolher o lote, é possível fazer uma oferta. Caso outro participante apresente um lance maior, o interessado pode decidir se deseja aumentar o valor.

O pagamento dos produtos arrematados pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, de acordo com as condições disponibilizadas pela plataforma. Antes de fazer qualquer oferta, é importante consultar a descrição do lote, as regras de retirada, as condições de pagamento e as demais informações previstas no edital, já que cada produto pode ter condições específicas.

Quando termina o leilão?

Os lances podem ser feitos até 4 de setembro de 2026. Os 367 lotes, porém, não serão encerrados simultaneamente. O primeiro fechamento está previsto para 15h e envolve uma máquina lava e seca. Os demais lotes serão encerrados gradualmente. O último, composto por duas centrífugas de roupas, tem fechamento programado para 16h31. Por isso, quem pretende disputar algum dos produtos precisa verificar o horário específico de encerramento do lote escolhido.

Por que as Casas Bahia estão fazendo o leilão?