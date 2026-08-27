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Lavadora por R$ 158, micro-ondas por R$ 258 e ar-condicionado por R$ 534: saiba tudo sobre o novo leilão das Casas Bahia

Ao todo, são 367 lotes de eletrodomésticos e eletrônicos, com lances iniciais abaixo dos preços de referência; disputa fica aberta até 4 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:16

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia abriu um novo leilão online com 367 lotes de eletrodomésticos e eletrônicos, incluindo lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, lava e seca, micro-ondas, bebedouros, purificadores de água, centrífugas e outros equipamentos. Há produtos com lances iniciais inferiores a R$ 300, enquanto aparelhos de maior valor aparecem na faixa dos R$ 500. A disputa é realizada pela plataforma Kwara e permanece aberta até 4 de setembro de 2026.

O encerramento começa a partir das 15h, mas cada lote possui um horário específico. Entre os destaques está um ar-condicionado de janela Hisense AW-08CWBRVGU01, com lance inicial de R$ 534. O preço de referência informado no leilão é de R$ 1.348,50, uma diferença de aproximadamente 60%. Os valores apresentados são lances iniciais, e não preços finais de venda. Eles podem aumentar conforme outros interessados apresentem ofertas.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

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Produtos mais baratos do leilão

Entre os lotes disponíveis, há opções de eletrodomésticos com lances iniciais abaixo de R$ 300:

  • Lavadora Suggar: a partir de R$ 158
  • Lavadora Britânia BLR04: a partir de R$ 182
  • Lavadora Britânia BLR03: a partir de R$ 196
  • Centrífuga Britânia BCR15B: a partir de R$ 211
  • Lavadora Suggar Neo Eco 10 kg: a partir de R$ 222
  • Purificador Electrolux PE15B + bebedouro Esmaltec EGM30: a partir de R$ 247
  • Micro-ondas Electrolux MTO30: a partir de R$ 258
  • Bebedouro de coluna Esmaltec EGC35B: a partir de R$ 275

Casas Bahia

Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
Casas Bahia por Moysés Suzart
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Casas Bahia por Moysés Suzart

Os valores podem subir durante a disputa, dependendo da quantidade de lances recebidos por cada lote.

Ar-condicionado tem desconto de até 60%

Os aparelhos de ar-condicionado estão entre os produtos de maior destaque desta edição. Um Hisense AW-08CWBRVGU01 aparece com lance inicial de R$ 534, contra preço de referência de R$ 1.348,50. A diferença é de aproximadamente 60%. O equipamento permite controlar funções como temperatura e velocidade da ventilação e também pode ser operado remotamente pelo celular.

Outro modelo disponível é o Ar-Condicionado Split LG Voice S3-Q12JA31K, com lance inicial de R$ 1.277 em um dos lotes. O preço de referência informado é de R$ 2.415,28. O aparelho possui conexão Wi-Fi, integração com o aplicativo LG ThinQ e compatibilidade com comandos de voz.

Também está disponível o LG S3-Q09AA31A, com lance inicial de R$ 1.135. O preço de referência é de R$ 2.129,53, uma diferença de aproximadamente 47%. Esse modelo oferece Wi-Fi, controle pelo celular, comandos de voz e recursos de inteligência artificial capazes de adaptar o funcionamento do equipamento aos hábitos de utilização. Há ainda outro lote com o modelo LG S3-Q12JA31K, dessa vez com lance inicial de R$ 1.777. O equipamento conta com tecnologia Dual Inverter, comandos de voz e recursos inteligentes de climatização.

Como participar do leilão

Para participar, o interessado precisa se cadastrar na plataforma Kwara e seguir as regras estabelecidas para o leilão. Depois de escolher o lote, é possível fazer uma oferta. Caso outro participante apresente um lance maior, o interessado pode decidir se deseja aumentar o valor. 

O pagamento dos produtos arrematados pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, de acordo com as condições disponibilizadas pela plataforma. Antes de fazer qualquer oferta, é importante consultar a descrição do lote, as regras de retirada, as condições de pagamento e as demais informações previstas no edital, já que cada produto pode ter condições específicas.

Quando termina o leilão?

Os lances podem ser feitos até 4 de setembro de 2026. Os 367 lotes, porém, não serão encerrados simultaneamente. O primeiro fechamento está previsto para 15h e envolve uma máquina lava e seca. Os demais lotes serão encerrados gradualmente. O último, composto por duas centrífugas de roupas, tem fechamento programado para 16h31. Por isso, quem pretende disputar algum dos produtos precisa verificar o horário específico de encerramento do lote escolhido.

Por que as Casas Bahia estão fazendo o leilão?

O novo leilão ocorre enquanto as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. A empresa, porém, afirma que o leilão e esse processo não têm relação. Segundo a varejista, esse tipo de leilão é realizado de forma recorrente e reúne produtos relacionados ao DAT (Departamento de Assistência Técnica). A Casas Bahia também afirma que suas operações continuam normalmente tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico.

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