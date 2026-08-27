Lavadora por R$ 158, micro-ondas por R$ 258 e ar-condicionado por R$ 534: saiba tudo sobre o novo leilão das Casas Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:16
A Casas Bahia abriu um novo leilão online com 367 lotes de eletrodomésticos e eletrônicos, incluindo lavadoras, geladeiras, ar-condicionado, lava e seca, micro-ondas, bebedouros, purificadores de água, centrífugas e outros equipamentos. Há produtos com lances iniciais inferiores a R$ 300, enquanto aparelhos de maior valor aparecem na faixa dos R$ 500. A disputa é realizada pela plataforma Kwara e permanece aberta até 4 de setembro de 2026.
O encerramento começa a partir das 15h, mas cada lote possui um horário específico. Entre os destaques está um ar-condicionado de janela Hisense AW-08CWBRVGU01, com lance inicial de R$ 534. O preço de referência informado no leilão é de R$ 1.348,50, uma diferença de aproximadamente 60%. Os valores apresentados são lances iniciais, e não preços finais de venda. Eles podem aumentar conforme outros interessados apresentem ofertas.
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Produtos mais baratos do leilão
Entre os lotes disponíveis, há opções de eletrodomésticos com lances iniciais abaixo de R$ 300:
Casas Bahia
Os valores podem subir durante a disputa, dependendo da quantidade de lances recebidos por cada lote.
Ar-condicionado tem desconto de até 60%
Os aparelhos de ar-condicionado estão entre os produtos de maior destaque desta edição. Um Hisense AW-08CWBRVGU01 aparece com lance inicial de R$ 534, contra preço de referência de R$ 1.348,50. A diferença é de aproximadamente 60%. O equipamento permite controlar funções como temperatura e velocidade da ventilação e também pode ser operado remotamente pelo celular.
Outro modelo disponível é o Ar-Condicionado Split LG Voice S3-Q12JA31K, com lance inicial de R$ 1.277 em um dos lotes. O preço de referência informado é de R$ 2.415,28. O aparelho possui conexão Wi-Fi, integração com o aplicativo LG ThinQ e compatibilidade com comandos de voz.
Também está disponível o LG S3-Q09AA31A, com lance inicial de R$ 1.135. O preço de referência é de R$ 2.129,53, uma diferença de aproximadamente 47%. Esse modelo oferece Wi-Fi, controle pelo celular, comandos de voz e recursos de inteligência artificial capazes de adaptar o funcionamento do equipamento aos hábitos de utilização. Há ainda outro lote com o modelo LG S3-Q12JA31K, dessa vez com lance inicial de R$ 1.777. O equipamento conta com tecnologia Dual Inverter, comandos de voz e recursos inteligentes de climatização.
Como participar do leilão
Para participar, o interessado precisa se cadastrar na plataforma Kwara e seguir as regras estabelecidas para o leilão. Depois de escolher o lote, é possível fazer uma oferta. Caso outro participante apresente um lance maior, o interessado pode decidir se deseja aumentar o valor.
O pagamento dos produtos arrematados pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, de acordo com as condições disponibilizadas pela plataforma. Antes de fazer qualquer oferta, é importante consultar a descrição do lote, as regras de retirada, as condições de pagamento e as demais informações previstas no edital, já que cada produto pode ter condições específicas.
Quando termina o leilão?
Os lances podem ser feitos até 4 de setembro de 2026. Os 367 lotes, porém, não serão encerrados simultaneamente. O primeiro fechamento está previsto para 15h e envolve uma máquina lava e seca. Os demais lotes serão encerrados gradualmente. O último, composto por duas centrífugas de roupas, tem fechamento programado para 16h31. Por isso, quem pretende disputar algum dos produtos precisa verificar o horário específico de encerramento do lote escolhido.
Por que as Casas Bahia estão fazendo o leilão?
O novo leilão ocorre enquanto as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. A empresa, porém, afirma que o leilão e esse processo não têm relação. Segundo a varejista, esse tipo de leilão é realizado de forma recorrente e reúne produtos relacionados ao DAT (Departamento de Assistência Técnica). A Casas Bahia também afirma que suas operações continuam normalmente tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico.